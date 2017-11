Las teles privadas arremeten contra la "jungla legal" en la que operan Netflix, Sky o HBO

Ahi muchos reaccionarios que se quejan de los horarios, que anuncios que si...



¿te cobra tele5 o antena 3?, no verdad, pues entonces hay anuncios



El problema es extensible a todo, menos trabajo por television, menos trabajos porque cierran tiendas por Amazon, menos trabajo por los chinos y las exportaciones que compramos en aliexpress, y poco a poco la economia de cada pais se esta hundiendo, mientras que unos pocos se llenan los bolsillos.



Hoy puedes que te alegres haber comprado un articulo a mitad de precio en Aliexpress, dentrode unos años, puede que cierren la fabrica u oficina donde trabajes porque todo estara externalizado, automatizado e informatizado. Vamos hacia una sociedad que cada vez va a tener mas y mas paro.



Yo soy usuario de TV privada y publica, es obvio que Netflix es una pasada u Prime de Amazon aun mas, pero tambien lo soy de moviestar plus, veo los programas pasados, adelanto en los anuncios etc..



Veo mucho amargado tirando culpas contra todos porque su vida no va bien y se desahogan aqui.



Pero si seguimos consumiento servicios Online (uber,amazon, aliexpress, netflix) cada vez mas personas iran perdiendo su trabajo.



¿cuantas tiendas de bazar quedan en tu localidad?, esa tienda pagaba un alquiler a alguien, pagaba impuestos en españa, pagaba sueldos, irpf etc... Al comprar en ALiexpress te ahorras 2 € y vas cada vez arruinando mas el pais. Lo mismo con la TV privadas.



Otra cosa seria si tributaran en el pais donde prestan servicios y que tuvieran oficinas en cada uno de ellos. Por lo menos los impuestos se quedarian aqui. Ahora mismo, lo unico que esta pasando es que el dinero se esta yendo cada vez mas rapido a china y a paraisos fiscales, a ver quien el dia de mañana muere con mas millones. TOtalmente aberrante esta situacion y lo organismos internacionales ya estan tardando en regular esto, y tambien cada pais. Se aprovechan de vacios legales, y paises como españa "distraida" con el conflicto catalan no esta regulando NADA mientras el dinero se escapa y se pierden trabajos



Como veis , el arte de tirar mierda puede ser extenso, y no se debe odiar por odiar , por lo menos sin motivos.