División en el consejo de NH ante la propuesta de fusión de Grupo Barceló

Valora la cadena en 2.480 millones de euros y da tres meses de plazo

El grupo mallorquín busca quedarse con el 60% de la nueva compañía

El consejo de NH se ha dividido ante la propuesta de Barceló de crear un gigante hotelero español de 6.000 millones de euros. La cadena urbana reconoció ayer en un hecho relevante que el pasado 14 noviembre recibió "una muestra de interés no solicitada" por parte de la firma mallorquina para "la fusión de sus respectivos negocios". | NH Hotel 'se come' casi todo su potencial en bolsa tras cotizar en máximos de 2008.

Una oferta sobre la que todavía no se ha pronunciado ya que el consejo, que es el que tiene que autorizar las negociaciones, todavía no se ha reunido para valorar oficialmente oferta y votar si se rechaza o se abre un periodo de negociación ante la diversidad de opiniones y las divisiones internas.

Fuentes conocedoras de la propuesta aseguran que semanas antes de que el copresidente de Barceló, Simón Pedro Barceló, enviara la carta con la propuesta, el grupo hotelero tanteó a los principales accionistas de NH, que están todos en el consejo a excepción de HNA. El resultado de las conversaciones fue mixto ya que hasta en el seno de los propios accionistas y consejeros existe una división sobre la idoneidad de la futura fusión que crearía un gran valor para los accionistas aunque les diluiría al menos un 60%.

"El premio es tan gordo, el resultado de la fusión para crear un gigante hotelero español es tan bueno para todos que merece la pena meterse en esta operación tan complicada", aseguran fuentes del mercado.

A pesar de los beneficios de la posible operación, que ha sido recibida con fuertes alzas del 11,5% en el parqué, dentro de Ocean-wood, que tiene el 12% de la cadena urbana, existe cierta división ante la propuesta. Una situación que se repite en el seno del gigante chino HNA, que en este caso no está en el consejo a pesar de poseer el 29% de las acciones del grupo.

En esta línea, Grupo Inversor Hesperia, que ostenta el 9% de NH y sí está en el consejo, no se ha mostrado muy partidario de la fusión con Barceló a pesar de que el Banco Santander, que tiene una parte importante de su deuda sí que la apoya y podría generar cierta presión. No en vano, la entidad financiera ha sido contratada por la cadena mallorquina para analizar la operación como asesor financiero. En este punto, el propio grupo ha asegurado en un hecho relevante que todavía no ha fichado a ningún "asesor legal".

Así, el primer escollo que debe superar la posible fusión es poner de acuerdo a un consejo que históricamente ha sido conflictivo. Una decisión que se puede posponer y complicar aún más después de que la existencia de la oferta ha saltado a los medios de comunicación ya que la presión del mercado, la prensa y los accionistas minoritarios (el 48,5% de capital es free float), puede "complicar que se apruebe", aseguran fuentes cercanas a la operación. Eso sí, una vez consiga el visto bueno del consejo y si se logra llegar a un acuerdo en un máximo de tres meses, la hotelera vacacional considera que tendría más fácil conseguir el visto bueno de la mitad de los accionistas, ya que su participación ganaría valor en el futuro grupo hotelero y de que HNA tendría más fácil llegar a un acuerdo con los nuevos accionistas para volver al consejo, que con los actuales, que pactaron echar a sus tres representantes el año pasado por "competencia desleal".

Y es que, Barceló calcula que su propuesta de integración que implica quedarse con el 60% de la compañía resultante, refleja una "valoración atractiva" que incluye una prima del 27% para los accionistas de NH sobre el precio medio de la acción de los últimos tres meses hasta los 7,09 euros. Esto supone valorar la cadena en unos 2.480 millones de euros.

Para que se lleve a cabo la operación, NH tendría que hacer una ampliación de capital que suscribiría Barceló, que además tendría mayoría en el consejo de administración, aunque se ha comprometido a que esté compuesto por "un número suficiente de consejeros para garantizar la participación de los actuales accionistas relevantes de NH". En este punto, es necesario matizar que el objetivo del grupo mallorquín es cerrar la operación sin tener que lanzar una opa sobre la hotelera cotizada por el cien por cien de la misma. Para ello, la cadena que copreside Barceló tiene que solicitar un permiso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que le permita hacerse con el control de NH sin pujar por todo el capital. La Ley de opas contempla la obligación de las empresas de lanzar una opa a otra sociedad en el caso de que alcancen directa o indirectamente un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%, aunque se contemplan ciertas excepciones como en la integración de grupos industriales. Una excepción a la que se sujetaron en su día Gamesa y Siemens para integrar sus negocios.

El mercado se lo cree a medias

La ausencia de un mensaje claro por parte de NH (el consejero delegado de la cadena, Ramón Aragonés, estaba ayer en Colombia en la inauguración de un hotel), ha llevado al mercado a creerse a medias la operación, que todavía está en "una situación muy preeliminar". Así, a pesar de haber recibido la noticia con un alza del 11,5%, el potencial de crecimiento de las acciones de la cotizada todavía es de un 10%. Los títulos cerraron en el parqué en los 5,59 euros y el consenso del mercado recogido FacSet fija un precio objetivo en los 6,15 euros por acción.

De confirmarse la fusión, vería a la luz el mayor grupo hotelero español, con cerca de 100.000 habitaciones en más de 600 hoteles en cuatro de los cinco continentes. Barceló siempre ha defendido la necesidad de que las cadenas españolas se unan para poder competir en tamaño contra las estadounidenses y abarcar mercados como Asia o África, y cree que la fusión sería muy positiva para ambas compañías, al tratarse de dos negocios complementarios: el segmento urbano, en el caso de NH, y el vacacional, en el del grupo mallorquín.

