El fondo ICG lanza un 'vehículo' de 5.200 millones para invertir en deuda

Una de sus últimas operaciones fue hacerse con el 25% de Vitaldent

El fondo Intermediate Capital Group (ICG) prepara un nuevo vehículo de 5.200 millones de euros para invertir en Europa. Este nuevo vehículo estará enfocado en el negocio mezzanine, un híbrido entre deuda y acciones. A diferencia de lo que ocurre en Europa, este tipo de vehículo no es muy habitual en el mercado español, donde el negocio de los fondos de deuda no está tan desarrollado como en otros países del Viejo Continente por la tradicional dependencia a la financiación bancaria. Es más, si a este hecho se añade que los competidores nacionales tienen un tamaño mucho inferior, España se convertirá en uno de los focos más probables de inversión de este nuevo vehículo, tal y como señalan fuentes del sector.

Cabe recordar, además, que ICG ha realizado varias operaciones en el mercado español en los últimos años. Por ejemplo, a finales del pasado año tomo un 25% de la cadena odontológica Vitaldent tras inyectar 40 millones junto a JB Capital Markets, el fondo de capital riesgo de Javier Botín, que se hizo con el 70% de la cadena. También, a través de su fondo de capital riesgo, tomó a principios de 2016 una participación mayoritaria en la española Garnica, especializada en la producción de contrachapado.

No obstante, como suele ser habitual en este tipo de de gestoras, no tienen un monto de inversión determinado por región (capital allocation), sino que invierten en función de las oportunidades. La base inversora es fundamentalmente institucional, especialmente fondos de pensiones internacionales. Desde la firma apuntan a que al ser tan globales, cuentan con una estructura muy flexible a la hora de invertir en diferentes legislaciones como Europa, Estados Unidos, Australia, Israel o Corea. Al igual que su vehículo anterior, el nuevo fondo de deuda de la gestora británica se centrará en realizar inversiones mezzanine para financiar compras apalancadas en Europa. No obstante, también podrá realizar coinversiones y comprar deuda senior o préstamos mezzanine en el mercado secundario de deuda.

El mayor del año

Con todo, el nuevo vehículo de ICG será el mayor fondo de deuda levantado este año, según los datos de Prequin. Excluyendo dicho vehículo, el mercado de deuda ha captado 39.000 millones de dólares (33.055 millones de euros al cambio actual) en fondos este año, frente a los 25.800 millones de dólares (21.868 millones de euros) captados el año anterior, es decir, un 51% más.

El nuevo vehículo de deuda de la gestora británica -que cuenta con 27.200 millones de euros bajo gestión- ha estado en periodo de captación de recursos (fundraising) ocho meses y duplica en tamaño el anterior fondo, que levantó en el año 2006 con compromisos por valor de 2.250 millones de euros.

