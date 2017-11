Refuerzo a los juzgados de cláusula suelo: habrá un 68% más de jueces

Cuanto le va a costar todo esto al contribuyente?



No sería más sencillo penalizar a los bancos muchos rescatados con dinero público y obligarlos a no llevarles a vía judicial cuando saben que lo que se les reclama es legal?



Y ahora las cláusulas irph?



Otro atasco más?



Sres del Gobierno,nadie cree ya en uds y vienen en poco nuevas elecciones



Salven los muebles de manera contundente o se quedan fuera



Respeten el tribunal europeo y hagan algo que no sea tener a los españoles esperando por las injusticias cometidas por la banca



Qué las plataformas ya están acudiendo al Europa que es lo único que se preocupa por cumplir la ley



Déjense de tanta estupidez,tanta ley hipotecaria,tantosi cambios de interés variable a fijo,que no engañan a nadie