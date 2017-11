El juez Andreu sienta en el banquillo a 35 acusados de maquillar las cuentas de Bankia para salir a bolsa

Estas cosas ya son comunes y conocidas por todos. Carecen de importancia y no tienen ninguna consecuencia ni para los ladrones ni para el partido PP, para el gobierno.



Aquí lo realmente peligroso y dañino para el país el la financiación de Podemos.



Estos perroflautas son como sea demostrado, el único colectivo que realmente temen los PPSOES corruptos.



No por las consecuencias que son nulas, sino porque ponen en evidencia ante la sociedad a estas gentuzas y sus mafias.



Y eso si les duele, y mucho.



El dinero robado no aparece nunca. El cargo cambia de poltrona y con otro giro de puerta solucionado. Pero el ir por la calle no provocar repugnancia y desprecio entre los ciudadanos si que no lo pueden evitar y el culpable de esos atropellos son los perroflautas de Podemos.