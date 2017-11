Axiare lanza el primer edificio inteligente del mundo controlado por voz

La socimi sigue trabajando en revalorizar su cartera de edificios en plena opa

Gracias al desarrollo tecnológico las rentas de sus inmuebles crecerán un 20%

Axiare se ha convertido en la propietaria del primer edificio de oficinas del mundo que cuenta con un asistente cognitivo controlado por voz. Bautizado como Virto, este sistema de inteligencia virtual es capaz de aprender mediante lenguaje natural gracias al uso diario de cada uno de sus usuarios.

La socimi está implantando este novedoso sistema en el inmueble que fue su primera adquisición, en julio de 2014. Lo compró por 28,75 millones de euros y a día de hoy tiene un valor de mercado de 50 millones. Diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz, el edificio se encuentra en el distrito de negocios de Arroyo de la Vega de Madrid, en el número 11 de la calle Francisca Delgado en Alcobendas.

Actualmente, el principal inquilino del edificio es Neinver, que comparte sede con otras empresas como Prometeo o ST Jude Medical. A estas se le sumarán otros inquilinos, ya que el inmueble de más de 17.000 metros cuadrados, se encuentra ocupado al 74 por ciento, por lo que quedan disponibles 7.762 metros, de los que 3.100 están ya pre-alquilados. "Estamos negociando con dos empresas de forma paralela, pero tampoco tenemos prisa por llenarlo, preferimos ir poco a poco", explica Guillermo Fernández-Cuesta, director inmobiliario de Axiare.

"En esta zona de Madrid las rentas de oficinas han llegado a bajar hasta un 50% durante la crisis, situándose en diez euros por metro cuadrado. Nosotros esperamos comercializar a unos 15 euros sobre el mes de marzo, cuando la reforma del edificio esté mas avanzada", detalla el directivo, que asegura que gracias a la aplicación de la tecnología que está desarrollando Axiare con su filial de I+D+i, las rentas medias de sus inmuebles se situarán entre un 15% y un 20% por encima del resto edificios de la zona de influencia.

Esta es una de las formas en las que está trabajando la socimi para reposicionar su cartera de inmuebles, una tarea que no cesa en medio de la opa lanzada por Colonial el pasado lunes y que valora a la compañía en 1.462 millones de euros. En este sentido Fernández-Cuesta aseguró que "el equipo sigue trabajando con total normalidad para conseguir que la cartera de activos se revalorice lo máximo posible, igual que lo hemos hecho hasta ahora" y respecto al precio de 18,5 euros por acción que ofrece Colonial, considera que serán "los accionistas los que decidan si la compañía vale eso o no". El directivo no quiso hacer más comentarios al respecto y aseguró que Axiare irá pronunciándose al respecto cuando sea necesario siempre a través de comunicaciones a la CNMV por Hechos Relevantes.

Ventajas del asistente virtual

La socimi invertirá seis millones de euros para reposicionar este icónico inmueble, que contará con nueve salas de reuniones interactivas, áreas de co-working, cafetería, 1.225 metros cuadrados almacenes y un nuevo concepto de auditorio 360º denominado Town Hall para 300 personas. "Hemos diseñado este edificio pensando en que dentro de quince años siga siendo moderno".

El asistente virtual, que usa los algoritmos de Google, trabaja de forma conjunta con el sistema de control del edificio BMS, mediante el cual se puede actuar sobre la iluminación y la temperatura, y también con la aplicación móvil "Better Workplace", que poco a poco se irá implantando en el resto de edificios de Axiare.

Esta aplicación ya está en funcionamiento en el complejo De la Vega Business Park, vecino de Virto, y actual sede de MásMóvil, que se mudó a este inmueble cuando compró Yoigo. "Los resultados están siendo muy buenos en este inmueble y los inquilinos cada vez nos proponen más utilidades para la aplicación. Esta es, de hecho, una de las ventajas de nuestro sistema, que permite adaptarse a las necesidades de sus usuarios y ampliar servicios", explica el directivo.

Tras "Better WorkPlace", Vitro es el segundo desarrollo de Axiare I+D+i, en colaboración con Opinno, que ve la luz. Este sistema de inteligencia artificial, basado en la tecnología DialogFlow, funciona a través de una aplicación (webapp) bautizada con el mismo nombre y será capaz de ir aprendiendo de cada uno de los usuarios, a medida que éstos interactúen con el sistema.

Se trata de una tecnología dinámica que intercambia información con los empleados, detecta y recuerda sus preferencias y facilita sus tareas diarias. Vitro funcionará a través de cualquier dispositivo móvil, de interacción por voz, de pantallas táctiles y detectores de control gestual (Leap MotionTM).

Virto, que se activa con un "Hola Virto" y se apaga con un "Gracias Virto", estará presente en los espacios comunes del edificio de forma que conecte con las oficinas y supondrá una eficiencia máxima de espacios como salas de reuniones y auditorio que supondrá una recorte en el espacio alquilado de entre un 10% y un 15% respecto a otras oficinas de clase A.

Gracias a este sistema los inquilinos podrán acceder al edificio de forma más rápida, gestionar las salas de reuniones, enviar pases de visita, reservar plazas de garaje, realizar pedidos de catering, utilizar las instalaciones deportivas, o utilizar una bicicleta eléctrica, entre otras funcionalidades que irán añadiéndose, para incrementar la eficiencia operativa de las oficinas y crear un mejor entorno de trabajo. Adicionalmente, Axiare implantará su nuevo sistema de control de accesos inteligente denominado "SafeIntel", que lograrán disminuir los tiempos de registro a un 10% del tiempo habitual.

Características del inmueble

La reforma del edificio, que ya ha empezado y que está llevando a cabo Axiare junto al estudio de arquitectura Arq2gether y la consultora HOMU Projec, estará lista previsiblemente para junio del próximo año. El inmueble contará con la certificación Leed Gold y con la certificación WELL, que evalúa el ambiente de trabajo y el bienestar de sus ocupantes.

"La remodelación de este edificio, que va a ser el uno de los más inteligente del mundo , va a aportar una mayor capacidad operativa a los inquilinos y un mejor ambiente de trabajo para sus empleados, que sin duda atraerá y mantendrá talento. Tecnología, sí, pero con sentido y para las personas", destaca Fernández-Cuesta.

El inmueble se compone de dos unidades interconectadas con cuatro y cinco plantas respectivamente, así como 411 plazas de aparcamiento, zonas ajardinadas y una terraza de uso compartido a la que se accederá desde una cafetería de 244 metros cuadrados para empleados.

Además contará con vestuarios, duchas para empleados, tres cabinas privadas para directivos, cantina y área fitness. Axiare Patrimonio cuenta en exclusiva con la consultora Cushman & Wakefield para la comercialización del edificio.

