La epidemia de empresas zombis se multiplica en Europa y pone en riesgo la recuperación

Yo no suelo comprar empresas con deuda, o solo si tienen poca deuda, muy posiblemente en la proxima crisis que haya (que la habra) se de la myor quiebra de empresas del mundo, la deuda es excesiva, y tienen suerte de los tipos bajos, y no se si ya pensar que los tipos se mantienen bajos por la deuda, o por la inflaccion, pues puede que esten manipulando la inflaccion para no subir los tipos.



yo no se lo que pasara no soy adivino, pero si que se que crisis vendran, dejsran vencidos y ganadores, y para ganar no se debe tener deuda en el banco y se debe contar con liquidez de al menos un 20%, no te asegura la victoria, pero al menos estas mas cerca, bastante mas preparado para comprar apples, facebooks, cocacolas y demas, cuando estas caigan un 60%.