Alumnos de Down Madrid aprenden qué es "Internet de las Cosas" de la mano de BlueTC

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y Blue Telecom Consulting (BlueTC) han firmado un convenio para que los alumnos del servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la fundación desarrollen 'Yo como tú Internet de las Cosas', un proyecto para formar a los alumnos en esta nueva área de la tecnología.

Con Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things por sus siglas en inglés), los objetos que nos rodean en la vida cotidiana se conectan a internet. Esto permite un cambio en la calidad de vida de las personas, ampliándose las oportunidades de acceso a datos, servicios específicos en educación, seguridad, asistencia sanitaria o transporte, entre otros campos. Todas estas ventajas que la tecnología nos ofrece pueden convertirse en barreras, en especial para las personas con discapacidad intelectual si no se les facilita formación para conocer su utilidad.

Blue Telecom Consulting es una consultora internacional especializada en telecomunicaciones que, entre otros, ofrece soluciones y servicios a empresas que basan sus productos y servicios u operaciones en las tecnologías IoT.

Por todo ello, a través de este proyecto, BlueTC junto a Down Madrid diseñan y desarrollan un programa formativo en IoT accesible cognitivamente para personas con discapacidad intelectual. El programa es validado por alumnos del Servicio TIC de Down Madrid, quienes a través de un aprendizaje experimental/experiencial, realizarán actividades prácticas al mismo tiempo que formación teórica. La finalidad de este programa es desarrollar el pensamiento digital en personas con discapacidad intelectual.

Cinco jóvenes con discapacidad intelectual comenzaron su formación el pasado 24 de octubre, de la mano de profesionales de BlueTC y Down Madrid. La formación se extenderá a lo largo del curso 2017/2018.

Esta experiencia puede ser un modelo de referencia para otras empresas que quieren colaborar con entidades sin ánimo de lucro. Una vez finalizado el proyecto se compartirá la experiencia desarrollada a otras entidades a través de la plataforma www.sinbrecha.downmadrid.org. Además, siempre que sea factible, se presentará en foros educativos y del tercer sector.

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es trabajar para la plena inclusión de personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual y su plena inclusión social. El trabajo que Down Madrid realiza desde hace más de 25 años no hubiera sido posible sin la colaboración de las personas y entidades que apoyan su labor.

