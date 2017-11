Manuel Polanco sustituirá el 31 de diciembre a Juan Luis Cebrián al frente de Prisa

Cebrián cobrará tras su jubilación un total de casi diez millones de euros

Prisa aprueba ampliaciones de capital por valor de 550 millones de euros

Manuel Polanco.

El presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha anunciado su salida como primer ejecutivo el próximo 31 de diciembre, aunque seguirá al frente de la presidencia de El País y de una fundación de nueva creación. Su sustituto será Manuel Polanco, hijo del expresidente del grupo Jesús de Polanco.

"A primeros de octubre envié una carta al presidente de la Comisión de Sucesión de la compañía diciéndole que quería abrir el plan de sucesión de manera ordenada y rápida una vez aprobada la ampliación de capital. El paso del tiempo me requiere solicitar mi retiro para afrontar nuevos proyectos personales", ha asegurado.

Cebrián llevaba cinco años como presidente, casi treinta como consejero delegado y cuarenta en total en la empresa. Según ha dicho, "la decisión puede facilitar la incorporación de nuevos inversores no especulativos". "Me voy, me voy, me voy pero me quedo", ha sentenciado.

Así las cosas, cobrará tras su jubilación un total de casi diez millones de euros. Además de un bonus extraordinario de 6 millones, recibirá 1,9 millones más por la ampliación de capital de 450 millones de euros, un año de sueldo y un variable sobre el 60% del mismo.

"Le hemos cesado", dice el primer accionista

Sin embargo, Joseph Oughourlian, representante de Amber Capital y primer accionista de Prisa con el 19,5% del capital, ha acusado a Cebrián de mentir a la junta. "No se va, le hemos cesado. Él se resistía a marcharse... yo no conocí el franquismo... pero en fin". Amber ha anunciado que es "muy importante" que se vaya Cebrián "después de hundir al grupo en bolsa". Amber ha denunciado que Cebrián "se llevará seis millones tras fracasar", algo ante lo que votará en contra.

Cebrián que ha pedido al representante de Amber que se callara -Oughourlian le ha respondido diciendo que en la junta va a hablar ya que en el consejo no le deja el presidente- ha acabado acusándole de pertenecer a un fondo buitre, que "lo único que busca es destruir equipos" y reclamando públicamente su salida del accionariado.

Oughourlian ha anunciado además que varios accionistas querían la salida del consejo de administración de siete independientes, a lo que se ha negado, aunque finalmente cinco han salido cesados.

En concreto, la junta de Prisa ha aprobado la salida del consejo de administración de cinco independientes: Gregorio Marañón, José Luis Leal, Alain Minc, Elena Pisonero y Alfonso Ruiz de Assin. En su lugar, según fuentes consultadas por elEconomista, podrían ser elegidos Javier Monzón, expresidente de Indra y que había sido también candidato a la presidencia del grupo editorial; Javier de Jaime, socio del fondo de capital riesgo CVC Capital Partners; Javier Gómez Navarro, exministro socialista; Sonia Dulá, vicepresidenta en Latinoamérica de Bank of America y Francisco Gil, expresidente de Telefónica México.

En la junta, en la que se han vivido momentos de gran tensión, han presentado su dimisión Glen Moreno, consejero independiente y presidente de la comisión de auditoría y Ernesto Cedillo, también independiente y presidente de la comisión de gobierno corporativo.

Asimismo la junta ha aprobado, por otro lado, una ampliación de capital de 450 millones y otra para capitalizar deuda de otros 100 millones más, con el único objetivo de ganar tiempo y lograr cumplir con los fondos acreedores.

La compañía compañía necesita conseguir 956,5 de euros de forma urgente para afrontar los próximos vencimientos el año que viene y evitar que estos fondos - firmas como Angelo Gordon, Och-Ziff y Avenue controlan dos tercios de la deuda- procedan a la ejecución de garantías ante un posible impago y se repartan el grupo.

