Comercio anima a las pequeñas tiendas a vender a través de Alibaba y Amazon

AMAZON UN GRAN NEGOCIO PARA: AMAZON



Me parece increíble que se anime a vender en AMAZON, pues vamos a explicar un poco lo que es:



- Amazon aunque seas el más barato no te posiciona el primero, es decir pierdes visibilidad, pero si pagas te ven todos aunque seas el más caro



- Amazon si todo funciona bien, si tienes un muy buen producto (como eres comerciante no lo fabricas tú, ni es tú marca) que les funciona muy bien en el ecommerce, pues lo que hará es ir directamente a la marca y saltarse al comerciante. LO HACE.



- Amazon penaliza los errores, si se queja el cliente. Cosa que es normal, pero el cliente siempre tiene la razón



- Amazon está intentando hacer una política de devoluciones, en la que el cliente no paga nada, aunque la razón la tenga el comercio



- Amazon cobra más o menos el 15% de lo que se cobra al cliente: Precio de venta+transporte+IVA, con lo cual no es un 15%, hablamos de un 25% o más, ya que el IVA lo tenemos que devolver a hacienda sí o sí, con declaración o con módulos



- Hay que mantener los stocks diariamente, para evitar esos errores



- Los clientes que compran son de Amazon, nunca del comercio (que es el que arriesga, trabaja y sufre)



AMAZON es un NEGOCIO para AMAZON