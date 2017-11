Vodafone busca bajar el abono del fútbol: "Mediapro obligaría a triplicar el precio de la Champions"

Si me dicen, oye, paga 10 euros y ves el Barcelona Real Madrid. Por mi perfecto, solo me interesa ese partido. Lo demas me importa poco o nada, solo me interesa eso como acontecimiento. La Liga me parece aburrida y cara. ¿A quien le interesa un Real Madrid contra la Real Sociedad? Que lo paguen los futboleros, de momento nada de television y Netflix. Si me siguen subiendo, hay compañias pisando fuerte para evitar a las gordas, no pienso pagar el sobrecoste del Real Madrid, patrocinado por Movistar y a costa de sus abonados, ni al Barcelona, equipo del señor Roures. De hecho, ya no veo ni el Chiringuito. Todo muy aburrido, que miren a la Premier.