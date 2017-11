El petróleo está herido de muerte, pero las grandes petroleras se tapan los ojos

El eléctrico no es mediambientalmente "saludable". Depende de cómo se genere esa electricidad, si no es renovable estaremos en las mismas. Y aún falta mucho y mucha inversión e investigación para q se implante como fuente principal.



Y luego está el tráfico pesado, camiones, barcos y aviones.



En un coche eléctrico la batería debe cambiarse cada 10 años y su reciclaje es muy caro y altamente contaminante.



Por no hablar de la financiación de nuestra sociedad. En los precios de los carburantes más deln50% son impuestos, es lógico q luego se deriven a la factura eléctrica.