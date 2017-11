Siemens Gamesa despedirá a 408 trabajadores en España en los próximos tres años

#3



No, de hecho en el artículo explico que la empresa resultante tiene mucha capacidad de reducir gastos (personal, instalaciones, gastos financieros, etc.) en los próximos años y debido a las sinergias lógicas de una operación de esta magnitud. En efecto, la nueva empresa esta en el top3 a nivel mundial dentro del sector, y comparándola con sus competidores se ve que el beneficio puede mejorar notablemente en los próximos ejercicios si atendemos al margen del beneficio neto sobre ventas (5% vs. 9,5% en el caso de Vestas), además de no tener deuda y acumular caja neta anualmente. Un saludo.