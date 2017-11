Bacardí y la dueña de 'J&B' usan firmas en Holanda para ahorrar impuestos

Siempre estamos con lo mismo...."QUE MALOS SON LOS EMPRESARIOS, QUE TRATAN DE PAGAR MENOS"



Yo, lo titularía de otra manera....



Que desastre es la U.E. que como cuando la crearon empezaron por el tejado en vez por los cimientos, está toda mal construida...



Vamos a ser serios... Mientras que en todo el territorio de la UNIÓN EUROPEA, no exista una armonización fiscal, que haga que la simple deslocalización de una empresa o individuo, haga que las multitudinarias fiscalidades existentes en ese territorio común, den como resultado una tasa impositiva muy diferente a la existente a otra región, tendremos.... y con toda legitimidad empresas y personas que se localicen donde menos gravoso sea para su bolsillo.



Esto lo haríamos todos, no seamos hipócritas... y la sociedad que lo pone en práctica, tiene toda la lógica para hacerlo.



Ahora viene la pregunta....¿están los Países de la U.E. a armonizar la fiscalidad de la totalidad de los impuestos?



No busque...se lo digo yo mismo....¡¡¡¡¡ NO !!!!