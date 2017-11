La juguetera Hasbro se interesa por la compra de su rival Mattel

La compañía de juguetes estadounidense Hasbro ha hecho una oferta de compra "recientemente" a su rival Mattel, según ha publicado The Wall Street Journal. En su edición impresa, el diario se remite a fuentes conocedoras del asunto, que no dieron más detalles sobre esa oferta ni sobre cuándo fue propuesta, aunque The New York Times indica que ha sido en los últimos meses. La creadora de G.I. Joe, Hasbro, está valorada en más de 11.000 millones de dólares y la dueña de la famosa Barbie, Mattel, en unos 5.000 millones.

Las acciones de Hasbro han subido durante lo que va de año un 18%, mientras que las de Mattel, lastradas por las pérdidas y las bajas ventas, han caído un 47%.

Mattel, que entre otros juguetes fabrica las muñecas Barbie y los autos Hot Wheels, ha tenido problemas para engrosar sus ventas. El mes pasado suspendió el pago de dividendos y advirtió de que no cumpliría sus pronósticos de ingresos este año.

Ambas firmas se han visto afectadas por el proceso de bancarrota que inició en septiembre la cadena de jugueterías Toys R Us, de la que son acreedoras: a Mattel le debe más de 135 millones y a Hasbro unos 59 millones. Hace más dos décadas, las dos grandes jugueteras ya estudiaron una unión.

PUBLICIDAD