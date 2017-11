La campaña navideña generará un millón de contratos

Radiografia de un parado español. Mayor de 30 años. Sin prestacion. Viviendo en casa de sus padres. Con el tiempo, alcanza la depresion. No tiene pareja al no poder afrontar la vida adulta. Este sistema le ha abandonado, le niega el trabajo y progresar en la vida. Como tiene mas de 30 años y le ha pillado la crisis de 2007, no tiene ayudas como el famoso Contrato de Formacion, que lo discrimina, y no ha podido conseguir experiencia porque se encontro con un pais de seis millones de desempleados. Suele ser hombre, las mujeres, de 35 para abajo, si quieren trabajar, lo tienen mas facil. Esa es la realidad mia y la de muchisimos amigos. Los unicos amigos con trabajo "viven de lo publico". Y España se esta recuperando.