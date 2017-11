El jeque del Málaga CF se queda sin el proyecto millonario del puerto La Bajadilla en Marbella

Aqui huelo a mucha "falta de soborno" esto ha sido la tipica de que el jeque y los chinos no han pagado sobres en negro y el ayuntamiento no permite construir, vamos si la costa del sol ha sido levantada a soborno limpio, si no pagas el sobre tardas 4 años para obtener la licencia, si pagas el sobre en 1 mes la tienes .....,



que mas da, que construyan si quieren el empire state, cuanto cuesta ? 400 millones ? dispones de 400 millones ?? SI, pues construye hijo, y da trabajo....



españa es corrupcion. si no pagas sobre no construyes.