330 43

Ander Mirambell finaliza vigesimoquinto en su debut en la Copa del Mundo

10/11/2017 - 17:43

El español Ander Mirambell finalizó en la vigesimoquinta posición en su estreno en la Copa del Mundo 2017-18 con la prueba en Lake Placid (Estados Unidos), aunque se quedó cerca del 'top 20' en el que desea instalarse con asiduidad por un problema en la salida.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Según informaron desde su departamento de prensa, el catalán participó algo 'tocado' como consecuencia de un accidente durante los entrenamientos y además sufrió un inoportuno resbalón en la arrancada que le lastrtó en su bajada.

De todos modos, Mirambell logró recuperar parte de esa perdida para acabar con un tiempo de 55.22, a apenas 28 centésimas del 'top 20' de una prueba marcada por las frías condiciones, con -6 grados, cuatro menos que en los entrenamientos y que afectaba al 'grip' en la bajada.

"He resbalado en mi primer apoyo con la pierna izquierda, lo que casi daba al traste con toda la bajada. Salvado este primer escollo, he realizado un buen pilotaje. Aunque con pequeños errores, como la transición entre las curvas 8-9 y 9-10, y la chicane final, he conseguido alcanzar una buena velocidad punta final (116,5 km/h)", afirmó el piloto barcelonés.

Sin embargo, Mirambell no dudó en calificar el resultado conseguido como "un duro golpe" que no se esperaba. "Hemos acabado muy cerca del 'top 15', pero esto es la Copa del Mundo y ya sabemos que las diferencias son mínimas, así que cualquier error, por pequeño que sea, se paga muy caro. Ahora toca demostrar madurez y seguir luchando en las próximas citas", sentenció el español, que volverá a competir el sábado 18 de noviembre en Park City (Estados Unidos).

PUBLICIDAD