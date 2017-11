Siemens Gamesa cede un 4,23% arrastrado por el recorte de previsiones de Vestas

Desde el sentido comun me hace que pensar que esto no es mas que algo transitorio, trump y problemas varios hacen que este sector se resienta.



en estos casos aplicaria al logica buffet, si comprar algo que produce turbinas eolicas o comprar algo que explota electricamente dichas turbinas.. el buscaria lo segundo, pues gamesa no tiene imagen de marca o barrera de entrada, es decir, en este caso, vestas tiene mejor tecnologia.



por eso mismo al ser algo transitorio lo mejor seria tomar posiciones..



el problema es.., la energia solar, la competencia asiatica a las renovables.., vestas y nordex en competencia europea.... y otra cosas como energia nuclear de fusion. si se llega en 5 años a desarrollar esa tecnologia, gamesa, vestas, nordex y demas.., desaparecen de la faz de la tierra.