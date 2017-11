Inditex tiene su peor recomendación en un año y pierde el 'cartel' de compra

inditex atraviesa lo que se llama "testeo de confianza", es decir, para seguir cotizando a per 28 debe dar razones solidas de confianza, lleva 10 años cotizando a per 27-30 sin parar ni un año,



con los catalizadores actuales: ventas relentizandose, (es normal, no se puede crecer sin parar a numeros de dos cifras por mas de 10 años sin sintoma de agotamiento, es muy raro)



amanzon y uniqlo. (son dos cosas que aun no se sabe muy bien que va a pasar)



La calidad de inditex y la gestion son extraordinarios.



el testeo es dar "una razon solida" para seguir en esos multiplos, si consigue seguir solido, volvera facilmente a los 34 euros y superiores,



Si da sintomas de agotamiento, decir que sus competidores arrojan per 15 de media..., luego podria llegar a caer a per 20 y eso seria que aun le falta la mitad desde maximos.



pero no se lo que pasara si fuese adivino, no estaria aqui, estaria por ahi luciendome XD simplemente doy mi opinion con el mayor sentido comun posible.