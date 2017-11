José Boada: "Se van a producir cambios en el sistema de bienestar porque es muy difícil sostenerlo"

¿Qué va a decir el presidente de un grupo asegurador?; si el Estado no responde en sanidad, educación, dependencia etc. hay que asegurar ¿no?. Que no nos cuenten milongas, lo que es insostenible es que haya tanto chorizo. Sobran políticos, los paraísos fiscales hay que eliminarlos, más control sobre el fraude fiscal, menos desigualdad etc. Primero empecemos por esto y ya veremos si el Estado del Bienestar es insostenible