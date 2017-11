Inditex cae un 3% y pierde los 30 euros por primera vez desde febrero

Buenas,



Todos podéis tener parte de razón tres aspectos importantes:



- Por fundamentales esta cara 28x sobre sector, pero es normal Inditex genera un incremento de ventas históricamente que el resto de compañías no lo hace a 2020-21 el PER se reduce a 16x. No estaría tan cara Mirar el PER ahora no tienen sentido. Después tenemos FCF que genera es constante e incrementa al 8-10% anualmente y el poco destino playout que dedica al accionista, la dirección prefiere reinvertir. margen bruto más del 40% y roce superior al 23%. Creo que es lo que le encanta a buffet.



Aspectos de negocio, le queda todo EEUU y tres terceras partes de Asia por entrar. Como lo va hacer, pocas tiendas y más ecommerce. El futuro, el servicio es excelente. Más datos, desinversion en pequeñas tiendas y más macro tiendas en lugares estratégico. Este punto es un valor oculto que no estaría recogido en activos de propiedad.



Si Inditex es lo que es! Es por aplicar una gestión excelente y una logista envidiable. Tiene las herramientas perfectas para que nadie le coma por internet. De hecho los números en ecommerce os van a sorprendente este trimestre. Lo que ocurre es que no se que pretende alpha value que crezca como un chicharro. La valoración actual me salen 36 euros y a tres años vista con PER 16 50 euros manteniendo multiplos.



Una empresa que gana dinero no es necesariamente rentable. En este caso, gana dinero y a largo plazo es Rentable!



Ahora mismo todos estamos pendientes de los índices y desenlace de las elecciones. Miedo oportunidad !