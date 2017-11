330 43

El esquiador ruso Legkov asegura que sus dos medallas de Sochi "están limpias"

7/11/2017 - 11:07

El esquiador ruso Alexander Legkov ha asegurado que las dos medallas que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 en la modalidad de fondo "están limpias", después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le haya descalificado por violar las reglas antidopaje.

MOSCÚ, 7 (Reuters/EP)

"Las medallas están limpias. Seguiré peleando", declaró Alexander Legkov en su cuenta de Instagram. "En los últimos años he tenido pruebas más de 150 veces y he estado limpio. No he realizado pruebas en Moscú y en Sochi, pero sí en Colonia, Lausana y Dresden", añadió.

Legkov y Evgeniy Belov han sido los primeros deportistas rusos sancionados por dopaje en Sochi 2014 tras los reanálisis realizados por el COI a raíz de las revelaciones del 'informe McLaren' y la existencia de una trama de dopaje auspiciada por el Estado en Rusia.

El esquiador ruso perdió su medalla de oro en Sochi en los 50 kilómetros estilo libre y la plata en los 4x10 kilómetros por equipos. "Cualquier atleta, da igual de que nacionalidad, puede acabar en este tipo de situaciones", confesó.

El COI no ha especificado qué tipo de regla antidopaje infringieron Legkov y Belov, por lo que su federación prepara una apelación. "Todos debemos acatar el procedimiento de sanciones, del cual ninguno de nosotros puede estar seguro de... si es justos y libre de otros intereses", reconoció Legkov.

PUBLICIDAD