Fomento inicia el rescate de las radiales tras la liquidación de la R-4

Europa vivía una gran envidia con respecto a China, el Comunismo de doble vía implantado en Hong Kong hacía que perdieran el norte, ya no saben cómo encajar la financiación de grandiosas empresas que son ruinosas desde el principio y a la vez implantar un sistema de rescates sistemáticos también mediante la financiación. Europa es una vieja chocha que ya no quiere levantarse por las mañanas e ir a trabajar y ganarse la vida. Ahora vive de rehipotecarse siete veces porque su casa es de diseño. Prefiere que produzcan los chinos, inventen los americanos y vivir de alquilar habitaciones y pasarse el día en el banco firmando nuevos créditos. Europa no tiene futuro.