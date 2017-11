770 420

Los españoles de los 'Papeles del Paraíso': Xavier Trias, José María Cano y Daniel Maté

La investigación de los 'Papeles del Paraíso' llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha señalado a los españoles Xavier Trias, José María Cano y Daniel Maté, como parte de los 600 nombres de esta nacionalidad que aparecen en los documentos filtrados y que previsiblemente se irán conociendo a lo largo de las próximas semanas.

En el caso de Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, la investigación le vincula presuntamente a una sociedad de Islas Vírgenes, en la que aparece el nombre de su madre.

Además, sus 11 hermanos, sus padres y un sobrino formaban parte de un trust (JTB Settlement), siempre según esta investigación, que quedó al descubierto en un documento que cruzó el despacho de abogados Appleby -especialistas en creación de sociedades para evadir impuestos-. El trust estaría radicado en un paraíso fiscal y se estipularon las maneras de su reparto tras la muerte de su madre, uno de sus miembros.

En una entrevista en La Sexta en la que se le enseñaron los documentos a Trias, el político rechazó tener conocimiento de estos datos. "No tengo ni idea, hace muchos años que está muerto mi padre. Nunca me he cuidado de esto, los temas de herencia siempre los ha llevado mi hermano mayor, que murió. No sé de qué me habla. Me parece rarísimo, es como si me hablara en japonés", se excusa ante el periodista.

José María Cano, músico y pintor, es otro de los nombres que han emergido de la investigación. Creó presuntamente una sociedad en Curaçao al disolverse el popular grupo Mecano y también formó posteriormente una sociedad en Malta, en concreto, a principios de este año. Cano es el único accionista de esta empresa, a través de la sociedad de Curaçao.

Daniel Maté, décima fortuna y directivo de Glencore

Daniel Maté, donostiarra de 53 años, es uno de los nombres españoles relacionados con la investigación periodística de los 'Papeles del Paraíso' (Paradise Papers), que vincula grandes sumas de dinero desviadas a paraísos fiscales para evadir impuestos.

Se trata de la décima fortuna entre los más acaudalados de España, y su nombre saltó a la palestra a partir de 2011, cuando la corporación Glencore, a la que él está ligado desde 1988, salió a cotizar en bolsa. Glencore es una de las mayores multinacionales del mundo, que ha levantado su fortuna en el sector de las materias primas y, en concreto, explotando minas africanas para la extracción de zinc y cobre.

Según publica El Confidencial, Glencore utilizó un bufete de abogados especializado en la creación de empresas en paraísos fiscales para beneficiarse y no declarar sus beneficios por completo, utilizando empresas ficticias en Bermudas.

PUBLICIDAD