"El aceite es ya el primer producto alimentario en exportación"

Las ventas en el mercado internacional se elevaron a 3.365 millones en 2016

El aceite de oliva español es una historia de éxito. Con 2,5 millones de hectáreas, España acapara una cuarta parte de la superficie mundial de olivar y el 43 por ciento de toda la producción de aceite de oliva. Pero es que, además, y gracias a la puesta en marcha de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español en 2009, el producto se ha consolidado a la cabeza de las exportaciones agroalimentarias españolas.

"Somos uno de los sectores más dinámicos de la economía española, que ha tenido un papel muy destacado en la recuperación de la riqueza del país tras el profundo bache de la crisis", aseguró Pedro Barato, el presidente de la Interprofesional.

Según dijo durante su discurso, "si las exportaciones han sido el motor de la recuperación, nosotros hemos sido la bomba de inyección y el año pasado exportamos aceites de oliva por valor de 3.365 millones de euros, lo que colocó nuestro producto como el más importante de la agroalimentación española, por delante de la carne de porcino, cítricos y vino". Lo más importante, además, es que vamos camino de pulverizar otra vez ese récord, ya que entre enero y marzo de este año hemos superado, por primera en la historia, los 1.000 millones de euros exportados en un solo trimestre.

Ante estas cifras el máximo representante de la Interprofesional no dudó en mostrar su satisfacción por la evolución del mercado y la contribución que el producto tiene en la creación de la marca España. "Nosotros no sólo mostramos en nuestra botella el nombre de España, lo estamos convirtiendo en un reclamo para los consumidores de todo el mundo; nuestros aceites son de la más alta calidad, son saludables y enriquecen las cocinas de los cinco continentes porque son de España, porque han nacido en el mayor olivar del planeta; porque los mejores olivareros cuidan de la aceituna para que cada año las más eficientes industrias oleícolas del mundo extraigan los mejores zumos y los envíen a todos los rincones del planeta", aseguró.

Crecimiento internacional

El hecho es que España no solo ha superado ampliamente a Italia en ventas totales en el exterior, sino que además está llevando la voz cantante en mercados tan importantes como pueden ser Estados Unidos o China, entre otros. En el caso norteamericano, el aceite español ya ha desbancado a nuestro principal competidor y en el segundo arrasa como el principal vendedor del oro líquido.

Barato destacó además los tres programas de promoción propuestos por la Interprofesional que se van a lanzar en 2018 para promocionar el aceite en todo el mundo, tal y como anunció también la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. "Son tres campañas de tres años de duración cada una, que ayudarán a que cada vez más consumidores internacionales descubran y disfruten de nuestro oro líquido en sus cocinas", explicó.

El trabajo que viene desarrollando desde el año 2009 la Interprofesional del Aceite de Oliva Español es, según Barato, "el mejor aval para lograr el apoyo de la Administración europea, alcanzando un nuevo hito en la estrategia de internacionalización del sector".

Las cosas van así viento en popa para el sector. A pesar de que la campaña 2016/17 ha arrojado una cosecha corta, de un total de 1,28 millones de toneladas, por las adversas circunstancias climatológicas, es ya la segunda mejor de la historia en los mercados exteriores, con 949.300 toneladas vendidas más allá de nuestra fronteras.

Ventas en 160 países

Es una cifra que supone tan solo 150.000 toneladas menos que las registradas en la histórica campaña 2013/14, en la que colocamos fuera 1,1 millones de toneladas, pero teniendo en cuenta que en esa campaña se alcanzó una producción histórica, más de 1,7 millones de toneladas. Ahora, el 73,7 por ciento del aceite producido en esta campaña en nuestro país se ha destinado a consumidores de más de 160 países.

"Esto ha sido posible porque el sector, en su conjunto, ha apostado por su futuro y por la innovación", dijo Barato, que concluyó su intervención con un homenaje a todo el sector, "desde los que han ayudado a construir empresas y cooperativas líderes, hasta lo más humildes olivareros de Jaén, Ciudad Real, Cáceres o Lleida".

El presidente de Ecoprensa, Alfonso de Salas, aseguró por su parte que "elEconomista, desde su nacimiento -hace ya once años-, se ha mostrado siempre sensible al campo español; creemos que su materia prima ha sido tradicionalmente la esencia de la marca España y cómo no, el aceite, su principal producto bandera".

El periódico económico online más leído en español, con más de 12 millones de lectores, cuenta con dos revistas digitales dedicadas al sector de la agroalimentación -elEconomista Agro y elEconomista Alimentación- que representan, según dijo Alfonso de Salas, "la sensibilidad de Ecoprensa con el sector".

"Defender la calidad de los productos del campo español, su promoción y su impulso, en un entorno de transformación industrial, como en el que actualmente nos encontramos, es obligación de todos. Por supuesto del sector, de las Administraciones Públicas y también de los medios de comunicación", concluyó el presidente de la editora del gigante naranja. El aceite de oliva avanza así con paso firme hacia un futuro que cada vez se presenta más brillante.

PUBLICIDAD