Cirujanos plásticos aseguran que la grasa corporal es la "mina de oro" de la cirugía estética y plástica

3/11/2017 - 13:46

La grasa corporal se ha convertido en la "mina de oro" de los tratamientos quirúrgicos de medicina estética y plástica, según han asegurado diversos cirujanos plásticos reunidos en Madrid con motivo de la celebración de un congreso internacional, organizado por la Asociación Española de Cirugía Estética (AECEP).

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Ha habido una revolución en los últimos 10 años ya que permite reformar el cuerpo de la paciente como ella misma quiera, ya sea aumentando el peso o los glúteos, entre otras intervenciones", ha asegurado Constantino Mendieta, un cirujano plástico que opera a celebrities estadounidenses.

Además, tal y como ha añadido el también cirujano plástico y no de los organizadores del congreso, Francisco Gómez Bravo, la grasa contiene células madre que fomentan el rejuvenecimiento, por lo que es eficaz también a la hora de remodelar el cuerpo o realizar rejuvenecimientos faciales.

Ahora bien, el presidente de AECEP, Francisco Menéndez Graiño, ha reconocido que las intervenciones de cirugía plástica en las que se utiliza la grasa suelen ser más costosas ya que hay que realizar una liposucción, procesar la grasa para purificarla y, posteriormente, recolocarla.

"Asimismo, existe un problema de rentabilidad ya que no podemos poner suficiente grasa porque el cuerpo no es capaz de asumirla y se descompone. No obstante, cuando se pone lo adecuado es absolutamente fisiológico y no necesita cambiarlo como una prótesis normal, dando además un resultado más natural", ha enfatizado el doctor.

OBJETIVO: NATURALIDAD

Y es que, la naturalidad es el objetivo al que están aspirando todos los expertos en cirugía plástica, a pesar de la moda que está imperando sobre el aumento de los glúteos ya que, sólo en Estados Unidos, está creciendo un 60 por ciento su demanda cada año, debido a la influencia de celebrities como las hermanas Kardashian o Jennifer López.

"En España también se está incrementando el número de personas que solicitan un aumento de los glúteos, si bien todavía no disponemos de datos para conocer el porcentaje real de incremento", ha apostillado el doctor Menéndez Graiño.

Pero, a pesar de este crecimiento, actualmente el aumento de pecho sigue siendo la operación quirúrgica de cirugía plástica más demanda tanto en España como en el resto del mundo, seguida de la liposucción y la rinoplastia.

En este punto, el cirujano plástico y otro de los organizaciones del congreso, Moisés Martín Anaya, ha comentado la evolución que ha tenido la rinoplastia. "Hace años obteníamos resultados muy poco naturales porque estábamos mucho más limitados en técnicas, ya que teníamos que operar mientras sangraba, lo que dificultaba mucho la visión. Ahora ya se puede infiltrar los tejidos y evitar el sangrado, personalizando y mejorando así los resultados", ha recalcado.

Asimismo, el doctor Gómez Bravo ha insistido en la importancia de conseguir resultados naturales, avisando de que en muchas ocasiones no se logra porque las pacientes han sido "sobretratadas" con procedimientos estéticos no quirúrgicos.

Todos estos son algunos de los temas que se van a tratar durante el congreso internacional, al igual que lo relativo a la cirugía facial, contorno corporal y cirugía mamaria. "España es una auténtica potencia en cirugía estética y plástica a nivel mundial por el nivel científico y, especialmente, creativo de los cirujanos españoles", ha zanjado.

