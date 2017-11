Abengoa y Algonquin pactan ofrecer a Atlantica proyectos por 2.400 millones

La Yield tendrá derecho preferente una década y mantendrá el dividendo

Atlantica Yield tendrá acceso a una cartera de proyectos de alrededor de 800 o 1.000 millones de dólares (800 millones de euros) en proyectos hasta 2020, gracias al acuerdo que sellaron Abengoa y la canadiense Algonquin el miércoles y que les permitirá crear una compañía común que actuará como nuevo patrocinador de la empresa. El acuerdo ha fijado un plazo de diez años en los que Atlantica tendrá derecho de primera oferta sobre los proyectos que desarrolle Aages (participada al 50% por ambas).

Las compañías han acordado promover nuevos desarrollos de infraestructuras, tanto de energía como de agua, que permitirán aportar 200 millones anuales de posibles proyectos a partir de 2020, tal y como indicaron ambas empresas en sus presentaciones a analistas. Es decir, como mínimo otros 2.000 millones de dólares (1.715 millones)

El consejero delegado de la nueva empresa lo nombrará Abengoa y el director financiero Algonquin.

La empresa mantendrá el acceso a los proyectos que ya se están desarrollando y que están valorados entre 600 millones y 800 millones, entre los que figuran la cogeneración A3T en Mexico, la planta Solar de Atacama o la de Sudáfrica Xina por parte de Abengoa. Del mismo modo, la nueva sociedad conjunta para desarrollos podrá participar en la construcción de la cogeneración mexicana, en el proyecto de agua de San Antonio o en la transmisión ATN3 para lo que podrá aprovechar los 100 millones que tendrá disponibles.

Con esta colaboración, Abengoa logrará reforzar su papel como constructor de infraestructuras y de operación y mantenimiento y Algonquin aprovechará el conocimiento internacional de la española, con presencia en más de 50 países. La ingeniería sevillana, además, reinvertira una parte de lo ingresado por la venta para lanzar Aages.

Algonquin considera que esta operación no alterará el pago del dividendo actual de Atlantica, que se mantendrá en el 80%, ni alterará las previsiones del suyo propio.

La compañía canadiense contará con dos puestos en el consejo de la compañía estadounidense y no podrá contar con más de la mitad del consejo si se queda con el resto de la participación que todavía tiene en sus manos Abengoa en el primer trimestre de 2018. Por el momento, no se sabe nada sobre si habrá o no cambios en los principales puestos directivos de Atlantica.

Si Algonquin compra el 16,5% restante supondría para la ingeniería sevillana ingresar otros 400 millones de dólares, lo que valoraría la venta total en 1.007 millones sin tener en cuenta la posible revalorización de los títulos de la Yield.

La mayor parte de los fondos obtenidos, 515 millones de dólares, se utilizarán para repagar parte de la deuda inyectada en el rescate financiero de Abengoa, mientras que la mayoría de los 92 millones de dólares restantes cubrirán compromisos financieros que Abengoa tenía con el Departamento de Energía estadounidense.

Subida en bolsa del 8% para la ingeniería

Las acciones de Abengoa han cerrado la sesión con una subida del 8%. En concreto, los títulos de clase B de la compañía cerraron la jornada en 0,013 euros, después de haber llegado a dispararse a primera hora de la mañana más de un 33%. Por su parte, las acciones clase A del grupo, que cotizan en menor número en el mercado que las B, pero cuentan con mayores derechos de voto, se apuntaron una subida del 8,82%, hasta los 0,037 euros.

