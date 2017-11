Tesla sufre las mayores pérdidas de su historia en el tercer trimestre y rebaja las previsiones para el Model 3

Que esperabais ? dar perdidas trimestre a trimestre, las perdidas no es base de i+d como os quieren engañar desde la compañia, el i+d se hace en base al beneficio, y no desde el ebita, si pierde dinero no es por invertir mas, es porque su producto que vende, cuesta mas caro que al precio que lo vende.



ustedes sigan comprando empresas con per 500, com unas ventajas competitivas que cada vez va a menos (por ejemplo bmw i3 ya con 300 km de autonomoa full electrico, y esperar a wolsvagen o a audi que vendran con 400 el año que viene) y sigan comprando empresas subencionadas....



para que os hagais una idea de como lo hace warren buffet, el posee una empresa de coche electricos en china llamada HYD pues bien, esta ya da beneficios desde hace un año.......