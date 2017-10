Abengoa deberá pagar 72 millones a los acreedores díscolos

Banca y fondos dieron una dispensa para continuar con el plan

El magistrado del juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla Pedro Márquez ha denegado todas las peticiones de complemento que hizo Abengoa a la sentencia del pasado 29 de septiembre en la que daba parcialmente la razón a los acreedores díscolos que impugnaron el plan de reestructuración de la ingeniería sevillana. La propia Abengoa estimó que la deuda de estas firmas se situaba, en el momento de la homologación de la refinanciación, en el entorno de los 72 millones de euros.

En un auto de la pasada semana, el juez notifica a Abengoa que la sentencia es firme y que contra la misma no cabe recurso, por lo que la compañía tendrá que asumir el pago a los acreedores que no se acogieron al plan de reestructuración y lo impugnaron. La compañía está negociando con ellos, entre los que figuran firmas como Zurich y Portland General Electric. En todo caso, esto no afecta al plan de viabilidad, después de que banca y fondos concedieran el lunes 23 una dispensa, como adelantó este diario.

Por otra parte, Abengoa anunció ayer la contratación por Chilquinta Energía (Chilquinta) para ampliar tres subestaciones de alta tensión y modificar otras dos en Chile por 4,3 millones.

