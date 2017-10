330 43

Lucas Eguibar: "Llevo pensando en estos próximos Juegos Olímpicos desde el día siguiente a Sochi"

30/10/2017 - 13:40

El subcampeón del mundo de snowboard Lucas Eguibar se prepara para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de 2018 que comienzan en tan solo 102 días, en una preparación donde todavía quedan "muchos entrenamientos y muchas carreras" por delante y donde el español lleva "pensando desde el día siguiente a Sochi".

"Pyeongchang son unos Juegos que llevo pensando justo desde el día siguiente a Sochi. Por una parte, queda muy poco pero son muchos días, quedan muchos entrenamientos por delante y muchas carreras, así que todavía nos lo tomaremos con calma", aseguró Eguibar durante un acto de Eurosport y su cobertura para los Juegos Olímpicos de 2018 celebrado en el Comité Olímpico Español (COE).

En la mente de Lucas Eguibar solo está la de colgarse una medalla. "Desde la primera vez que me monté en una tabla, ya tenía ganas de medalla. En Sochi me quedé a las puertas aunque tenía 20 años y no tenía la suficiente experiencia. En Pyeongchang son mis segundos Juegos Olímpicos y los afronto con mucha ilusión y ganas de estar en la lucha por medallas", aseguró.

Aunque parte como favorito, Eguibar no cambiará su manera de afrontar la carrera. "Yo voy a intentar hacer mi carrera como he hecho hasta ahora y pasármelo bien. A los anteriores Juegos llegué también como uno de los favoritos e intenté hacer lo mismo, y la verdad que me salió muy bien. Tengo que ir a disfrutar y debo hacer todo lo que llevo entrenando estos años para hacerlo lo mejor posible", valoró, pese a quedar séptimo en la ciudad rusa.

El especialista en la prueba de 'boardercross' reconoció además encontrarse "muy bien físicamente y técnicamente", lo cual le permite afrontar los próximos Juegos Olímpicos en "el camino para llegar al 100%".

Este mensaje fue, sin duda, una gran noticia después de una grave caída en su concentración en Hintertux. "Fue un susto que a veces pasa en nuestro deporte porque saltamos todos juntos. En una salida quise saltar y avanzar un poco más rápido de lo normal y tuve un pequeño error, caí con la cabeza y sufrí ese golpe", confesó.

Esta lesión frenará la preparación de Lucas Eguibar para los Juegos Olímpicos, aunque ya está "contando los días para poder volver a entrenar en las pistas", consciente de que un golpe así requiere descanso y afrontarlo "con más calma".

