La independencia dispara un 30% las ventas de cava de fuera de Cataluña

Cuidado, empiezo a ver gente que se lo piensa, los catalanes no os odiamos, no nos caen bien los mandatarios, o sea los políticos, pero el pueblo, por así decirlo, no nos cae mal, no lo odiamos, ni nada de nada, pero bueno, pensar es libre, en cuanto a lo del boicot, no podéis fallar y seguir así, sed fuertes, mirad etiquetas y que no os engañen, en Catalunya tenemos que llegar al 25-30% de paro, para empezar a vivir mejor con subvenciones(no nos vamos de España ni con agua caliente), presionad a Báñez, que ya ha comentado que espera que las empresas que se han ido de Catalunya, ahora vuelvan, nooooo, queremos empezar a ser una comunidad que reciba dinero en vez de darlo(8000 según los últimos datos del gobierno central) y así empezar a que los libros de texto sean gratuítos, poder dar ordenadores, que se quiten los peajes y, sobre todo, que podamos acogernos al PER(me gustaría utilizar otro nombre para no decir que nos compiamos) con 20-30-40 peonadas, lo que se nos diga. Gracias a todos y que no os confundan, seguid con el boicot, como dijo el filósofo gallego, sed fuertes.