Volkswagen gana el 31% más tras provisionar 2.500 millones

El 31/3/2017 me reprogramaron a mi la centralita electrónica de mi polo 1.6 TDI, y la semana pasada me ha dado una avería de la válvula EGR por valor de más de 1000€, vergüenza les tenía que dar a VW y los que les han tolerado todo como si no hubiera pasado nada, eso sí ahora en la ITV el año que viene nos piensan crujir, con tanta medida de control a los diésel, por que no se lo hicieron antes a VW??? Es lamentable que impotencia.....