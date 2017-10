ACS abre la puerta a que un fondo le acompañe en la batalla por Abertis

Asegura que Hochtief ha recibido el interés de más de un potencial inversor

Hochtief no cierra ninguna puerta ante una eventual mejora de la oferta pública de adquisición (opa) que ha lanzado por Abertis si la italiana Atlantia, como se presume, pasa al contraataque. Una de ellas, llegado el caso, podría ser la entrada de un fondo de inversión en la estructura de la operación.

El presidente del grupo alemán y consejero delegado de ACS -su primer accionista-, Marcelino Fernández Verdes, ha admitido que "hay inversores que pueden estar potencialmente interesados" en la operación. "Hay más de uno", dijo esta semana en un encuentro con periodistas en Madrid.

Por ahora, Hochtief tiene toda la estructura de financiación de la operación, por cerca de 15.000 millones de euros, "perfectamente resuelta" y "garantizada", con el aval de JP Morgan, destacó el directivo. "Toda la operación está hecha y ahí no hay ningún inversor a día de hoy", subrayó. "No obstante -señaló-, desde el principio hemos analizado todas las opciones", reconoció. Ahora bien, incidió en que "esa parte queda abierta", sin precisar, en todo caso, si será un planteamiento ante una posible subida de su oferta. Durante este verano tanteó el apetito de fondos como Macquarie, KKR, TCI, IFM y PSP. "De momento nuestra oferta está estructurada de una manera que es autocortante", insistió.

Entrada de fondos

Incluso abrió la opción a que haya fondos que entren en el capital de Hochtief si triunfa la oferta en vigor. Sería a través de la parte de la ampliación de capital que la constructora alemana dirige a los accionistas minoritarios, que constará de 7,2 millones de títulos, el equivalente a casi el 7,5 por ciento del capital de la compañía resultante tras la adquisición de Abertis. "Si los minoritarios no ejercitan sus derechos y hay inversores de verdad que están interesados, -el paquete de acciones libre- se lo puedo pasar también". Al fin y al cabo, Hochtief ha estructurado la operación, según reiteró su presidente, sin contar con los aproximadamente 1.200 millones procedentes de la ampliación de capital para los minoritarios.

Desde Hochtief no quieren, en cualquier caso, hablar de futuribles respecto a lo que pueda hacer Atlantia. "Lo que haga el competidor, cuando lo haga, lo analizaré", indicó Fernández Verdes. "No voy a tener en cuenta ninguna especulación ni ningún comentario que no venga sustentado por nada formal", insistió. Hochtief ha ofrecido 18,76 euros por acción de Abertis en efectivo y acciones, mientras que la oferta de la italiana se limita, hasta el momento, a 16,5 euros, también en cash y títulos nuevos.

Atlantia estructura su financiación a través de una ampliación de capital propia por hasta el 23,2 por ciento de su capital y un crédito sindicado por unos 12.000 millones. Mientras, Hochtief ampliará capital por casi el 50 por ciento y obtendrá entre 12.440 millones y 13.640 millones de bancos con la posible incorporación de bonos híbridos, con un tipo de interés del entorno del 2 por ciento. Las necesidades bancarias dependerán del grado de aceptación de los minoritarios.

