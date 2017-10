Las farmacias buscan reinventarse: la rentabilidad cae del 18% al 8%

Impulsó los productos sin receta y ahora explora nuevas vías de negocio

A. Martín

España es actualmente el país con más farmacias del mundo por número de habitantes. Este dato, que alegra al ciudadano, supone en cambio que la competencia a la farmacia le llega por la vía directa: cada botica tiene casi una rival en la esquina de enfrente. La disparidad de oferta ha hecho que los propietarios de farmacias se tengan que reinventar para conseguir que el negocio siga siendo rentable. Una rentabilidad que, según los profesionales, ha caído en los últimos años más de diez puntos.

Así lo manifestaron los representantes de este sector que ayer participaron en la Jornada Empresarial Farmacias, un modelo de negocio cambiante, organizada por elEconomista con el patrocinio de Ibercaja, y que contó con la asistencia de más de 150 personas del sector farmacéutico en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid.

Tras una caída de hasta un 30% en el mercado de la farmacia en los años de crisis, en los últimos tres años las ventas en las boticas han vuelto a repuntar entre un 3% y un 4%.

Aunque como apuntó Luis de la Fuente, consejero delegado de la asesoría de farmacias Mediformplus, "han sido sobre todo las grandes farmacias las que han crecido en los últimos años, pero las medianas y pequeñas se han quedado estancadas". Según este experto en la consultoría de farmacias, "hace 15 o 20 años, sin trabajar mucho una farmacia podía tener una rentabilidad del 18%. Hoy en día, la farmacia tiene que ajustar mucho más los costes para tener un ebitda cercano al 8%", aseguró durante la jornada.

Precisamente el director de zona de Ibercaja en Madrid, Pablo Albaladejo, abrió el acto destacando "la enorme competencia" que encuentran hoy las farmacias en nuestro país, según los últimos datos de un informe de la OCDE. "En España hay hoy una farmacia por cada 2.114 personas, la mitad que la media de Europa. Esto muestra la fuerte competencia del sector y reto que tienen estas empresas para crecer y mantenerse".

Para el representante de Ibercaja, el sector está evolucionando y debe adaptarse a las necesidades del cliente para sobrevivir. "El futuro pasa por apostar por nuevos modelos de negocio que se adapten al nuevo dinamismo de la sociedad y fomentar la máxima calidad y atención al cliente, algo que ha sido la seña de este negocio", señaló. En este punto, el presidente de la Asociación de Empresas de Farmacia de Madrid (Adefarma), Cristóbal López de Manzanara, trajo a la mesa como en la actualidad al titular de farmacia se le exige tener unos conocimientos y habilidades que la mayoría no tiene, dijo. "Es curioso pero nosotros hemos utilizado muchas veces, y eso hay que cambiarlo, la economía del cajón.

Es decir, ver qué dinero había al final del día y poco más. Eso ha llevado a la farmacia a tener grados de relación con diferentes proveedores y finalmente ha ocasionado que por primera vez en este sector haya habido concursos de acreedores en el sector", aseguró el portavoz de las farmacias madrileñas. "Antes llevábamos una economía no empresarial, era doméstica. Y ahora, la farmacia necesita una vinculación con el mundo empresarial para saber gestionar todo lo que tiene por delante", añadió López de Manzanara.

¿Más licencias?

Para Leopoldo González, secretario general de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la mayor patronal del sector, el alto número de farmacias en España está afectando directamente a la rentabilidad de muchas de ellas. Por ello, esta patronal considera este número "excesivamente alto" en comparación con otros países, y anima a las administraciones sanitarias a contener la apertura de nuevos establecimientos.

"Con la crisis ha crecido el número de farmacias y eso es un problema, porque muchas necesitan una subvención para sobrevivir. A veces hay la sensación de que existen más farmacias que bares", afirmó. Por eso, Leopoldo González apostó por que vuelva la figura del botiquín, que existía hace años. "El botiquín existía en ciudades pequeñas o pueblos y era un sistema muy interesante porque era un farmacéutico el que recogía y llevaba las recetas de hasta varias poblaciones.

Eso tiene más sentido que abrir farmacias por todos sitios", indicó el representante de FEFE. La idea de los botiquines fue bien recibida por el consejero delegado de Mediformplus. "En Francia, con un modelo creciente de aperturas, están cerrando al día una farmacia y lógicamente son farmacias rurales, donde no hay población suficiente para cubrir las necesidades empresariales", apuntó Luis de la Fuente.

Las dudas con la venta 'online'

Durante la jornada, surgió en varias ocasiones la oportunidad que puede suponer la venta online para las farmacias. Y es que, según los últimos datos, tras dos años de su regulación en España, la venta de medicamentos sin receta a través de la web de las farmacias es anecdótica en nuestro país. Apenas el 1,2% de todas las boticas -266 de las 21.968 del total- ha puesto en marcha desde entonces el comercio online de sus productos farmacéuticos sin prescripción, los únicos que son legales en nuestro país.

Para Magdalena Colino, titular de la Farmacia González Colino, una botica de tradición familiar fundada en los años 70 en la localidad madrileña de Getafe, el propietario debe adoptar estas nuevas tecnologías como ya ha hecho otras veces. "Desde hace años nos hemos adaptado a la entrada de los genéricos, a las recetas informatizadas, a los nuevos horarios, a la introducción de establecimientos que vendían parafarmacia... Y ahora, el principal reto que nos viene por delante es la adaptación al comercio electrónico". Esta dueña de farmacia cree, no obstante, que la apuesta es aún complicada. "Es muy difícil que nosotros podamos competir en este campo si entran grandes operadores logísticos como Amazon", advirtió.

Luis de la Fuente ofreció una serie de datos sobre la venta online en farmacias que pusieron de manifiesto la magnitud del reto al que se enfrenta el sector. "Ahora mismo, la farmacia que más factura en España es una plataforma que vende también parafarmacia online y que tiene unos ingresos de 15 millones de euros", señaló el asesor de farmacias. "Internet es una realidad con la que tenemos que trabajar y con la que tenemos que vivir todos los farmacéuticos. Los clientes cada vez son mas exigentes, saben más, piden consejos que tenemos que saber dar y tenemos que estar formados para responder a esa demanda del consumidor", señaló.

Según Luis de la Fuente, para tener rentabilidad con la venta online de medicamentos la inversión debe ser muy elevada, algo que no puede hacer la mayoría de las farmacias. "Para sacar beneficio a la venta online tienes que gastar al menos 50.000 euros al año en posicionamiento digital". Otro dato de esta inversión lo ofreció el presidente de Adefarma. "Sólo para adaptar una web y poder vender por Internet tienes que invertir 6.000 euros", dijo Cristóbal López de Manzanara.

Respecto al escaso despegue aún del comercio online, Leopoldo González puntualizó que lo primero es "diferenciar la venta en la Red de medicamentos de la venta de la parafarmacia. En los medicamentos sin receta es verdad que no ha habido apenas avances, pero el resto de productos de parafarmacia sí tienen ya un importante recorrido". Para el secretario general de FEFE, el comercio por Internet puede ser un aliado más de la farmacia, pero no cree que todas las boticas deban verse obligadas a este modelo. "Ahora parece que todas las farmacias deben invertir mucho dinero para hacer venta online, pero es sólo un instrumento más, hay muchas que no necesitan vender por Internet para ser una farmacia saneada", apuntó González.

Desde las farmacias de Madrid, su presidente lo tiene claro en este nuevo negocio. "No se pueden poner puertas al campo. Lo que sí hay que tener es una regulación para ver cómo el medicamento llega al destinatario. De las 30.000 referencias que tenemos, sólo 1.370 pueden venderse por Internet al ser medicamentos sin receta. Yo creo que hay que articular una fórmula y que la ley de ordenación se amplíe para que se pueda acoger una serie de plataformas online. Para mí aquí pueden jugar un papel fundamental los distribuidores farmacéuticos", apuntó López de Manzanara.

Leopoldo González implicó también en este punto a los laboratorios. "La forma de regular este comercio tiene que venir de la propia industria farmacéutica. Puede regular las horquillas de precios y también dar unos descuentos a las tiendas online por volumen. Y es que la farmacia en Internet tiene un margen muy importante para poder hacer descuentos, por eso es la propia industria la que va a marcar el futuro de este negocio", aseguró. "La parte de venta online de medicamentos sin receta es un negocio que está empezando y que está creciendo porque es más rentable que el medicamento con receta y por eso se están montando plataformas para poder hacerlo. Sin embargo, los farmacéuticos no podemos competir con precios con estas plataformas, sino competir con un buen consejo, una buena experiencia, un buen trato... eso que nos ha diferenciado siempre", apuntó el secretario general de FEFE.

Amenaza de aplicaciones

A lo largo de la jornada surgieron también otras amenazas que puede vivir la oficina de farmacia desde nuevos negocios online que pueden irrumpir en el sector. Así, el presidente de Adefarma dio a conocer lo que han podido comprobar con la empresa Glovo, una aplicación para el transporte rápido en ciudad a través de motocicletas. Según Cristóbal López de Manzanara, "hemos comprobado que cada vez hay más presencia de motoristas que van y compran un medicamento trayendo una receta y diciendo que es para un cliente", aseguró. "Hay que regular estas nuevas formas de actuar, porque se puede ir el modelo actual", dijo.

Por último, los cuatro ponentes sí pidieron poder incorporar a las farmacias nuevos servicios que ahora mismo no tienen recogidos la legislación. "Podemos implantar servicios sanitarios de calidad que deberían ser retribuidos, como consejos de alimentación, diabetes u otros parámetros de salud", reclamó Magdalena Colino.

