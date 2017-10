Juan Roig: "Vamos a transformar Mercadona, en cuatro años no tendrá nada que ver con la actual"

Uno de los problemas de MERCADONA, es la nula capacidad de sus trabajadores para poder dirigirse a los mandos de la misma, hay COORDINADORES DE TIENDA, que se han establecido y apoyado en gerentes B, y son verdaderos inútiles, pero estos gerentes B, no tienen acceso a los coordinadores de Zona, y se quedan sin posibilidad alguna.



Cómo he dicho anteriormente hay COORDINADORES DE TIENDAS que se han instalado en la comodidad de sus gerentes subordinados y les cortan posibilidades y a vivir a costa de ellos o ellas. Naturalmente de todo ésto ni se enteran los COORDINADORES DE ZONAS ni Roig, faltaria más. No hay empresa ni siquiera el Ejército que no haya posibilidad de poder tener verdaderos canales dentro de la empresa y llegar a protestar ante tanto inútil, que los hay y nó pocos.