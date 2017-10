Javier Campo: "Los empresarios no pagarán a la Hacienda catalana, nadie pagará por duplicado"

Estos indepen están en el año 1936, cuando la guerra, no han progresado nada.



Si hablas, facha franquista. Si no hablas, facha franquista.



Claro, que viendo que el más listo es el burro Rufián, no me extraña.



Soy catalán y a partir de hoy no me va a callar ningún inútil y yiladista.