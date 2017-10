La economía catalana ya muestra una "desaceleración significativa"

La ofensiva independentista liderada por Carles Puigdemont está pasando una factura muy alta a la economía catalana, que ya está notando los primeros signos de un "significativa desaceleración", tal y como ha denunciado el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.

En plena fuga de compañías (ya se han ido 1.394) y frenazo en las reservas de hoteles, compra de billetes de avión y demanda en restaurantes y comercio minorista, el empresario ha anunciado una revisión a la baja de las previsiones del crecimiento del PIB de Cataluña para 2018 y la recta final de 2017, "debido a la situación política", a la recuperación del precio del petróleo y la evolución del tipo de cambio.

En concreto, Valls estimó que la Comunidad Autónoma crecerá un 2,5 por ciento el año que viene, frente al 2,7 por ciento previsto, una desaceleración que será mucho más significativa en los últimos tres meses de este ejercicio, con un alza de 0,5 por ciento respecto al tercer trimestre, que se estima que cerrará con una mejora del 0,8 por ciento. En el segundo trimestre (de abril a junio), el PIB catalán registró un crecimiento del 1,1 por ciento.

"El mal ya está hecho", lamentó Valls, tras matizar que estas previsiones se han realizado contando con "una resolución a corto plazo del conflicto político". Así, si el clima de incertidumbre se agrava o alarga, la confianza de las empresas, consumidores e inversores se deteriorará aún más. por lo que, en ese caso, habría que revisar "significativamente a la baja" las previsiones para 2018. Y es que, a la espera de que se publiquen más datos sobre el cuarto trimestre, ya se conocen algunos que anticipan una mayor desaceleración de la actividad, como el Indicador de Confianza Empresarial, que se ha reducido, mientras que en el resto de España sigue en positivo; la congelación de la inversión extranjera o la moderación de la llegada de turistas de fuera de nuestras fronteras por la "aversión al riesgo ante la incertidumbre".

Frenazo en El Prat

Las estimaciones publicadas por la Cambra coinciden con los datos que maneja Fomento. En este sentido, el ministro Íñigo de la Serna alertó ayer, en una entrevista en TVE, de un estancamiento de la actividad en el aeropuerto de El Prat, el más grande de Cataluña, que mueve más de 44 millones de pasajeros al año. El titular de la cartera de Fomento aseguró, así, que las reservas de vuelos a la Ciudad Condal han caído "sustancialmente" y que hay muchas cancelaciones como consecuencia del proceso soberanista.

En concreto, reveló que el crecimiento en el aeropuerto de El Prat se ha estancado y ha pasado de incrementarse a un ritmo del 10 por ciento a hacerlo un 0,1 por ciento.

A este respecto, advirtió de que además de la desconfianza empresarial, la situación está afectando también al "turista que quiere pasar días con tranquilidad y parece que con esta situación esa tranquilidad no estaría garantizada".

Este diario se ha puesto en contacto con asociaciones de compañías aéreas y con las principales aerolíneas que operan en El Prat (Vueling, easyJet y Ryanair) y ninguna ha querido pronunciarse sobre la evolución de la demanda en sus rutas a Barcelona. Las asociaciones empresariales vinculadas con el turismo, que reconocen caídas del 20 por ciento y frenazo en las reservas de cara a 2018, son Exceltur y Aemav (agencias de viajes).

Más allá del turismo, la industria farmacéutica también ha comunicado de manera oficial su "preocupación" por las consecuencias económicas de la situación en Cataluña. El director general de la patronal Farmaindustria, Humberto Arnés, destacó que "en un momento en el que se agota el ritmo acelerado de crecimiento de la economía, acechan algunos nubarrones por la situación en Cataluña". Eso sí, Arnés apuntó también que las dos empresas del sector farmacéutico que han trasladado su sede fuera de Cataluña, Oryzon y Kern Pharma, no pertenecen ninguna a la patronal. "De todas formas -aclaró el portavoz de los laboratorios farmacéuticos innovadores- claro que nos preocupa la situación en Cataluña. Las compañías no nos cuentan a nosotros sus planes, pero indudablemente todo el sector tiene preocupación", añadió. Hay que tener en cuenta que desde hace dos años, los laboratorios han ligado su crecimiento al del PIB nacional. Farmaindustria firmó un acuerdo con Hacienda y Sanidad para que el gasto farmacéutico público no supere en ningún caso el crecimiento del PIB de ese año, por lo que cualquier variación de la economía puede afectar también directamente a la facturación de los laboratorios.

