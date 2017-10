Costa Cruceros advierte a sus pasajeros del riesgo de "disturbios" en Barcelona

Buque de Costa Cruceros

La escalada de tensión en Cataluña, provocada por el desafío independentista liderado por Carles Puigdemont, está poniendo en peligro la buena imagen internacional de Barcelona. A las advertencias publicadas por algunas embajadas, como la de los Países Bajos, sobre los riesgos de viajar a la Ciudad Condal, se suman ahora las recomendaciones que Costa Cruceros hace a los 3.000 pasajeros que llegan en sus buques al puerto de Barcelona para "preservar su seguridad".

La compañía, que acaba de realizar una fuerte apuesta por crecer en Tarragona, está repartiendo una carta a sus pasajeros en la que alerta de los riesgos de "disturbios civiles" en la capital catalana y les recomienda, "como precaución", que "eviten mezclarse con grandes concentraciones políticas en los aledaños de edificios del Gobierno (...) y lugares simbólicos", que "no visiten distritos o lugares lejanos" y que procuren "no fotografiar a los manifestante o las fuerzas de seguridad, con el fin de no provocar reacciones violentas".

Costa Cruceros ha confirmado a este diario la veracidad de esta circular, publicada inicialmente por Dolça Catalunya, pero ha querido matizar que "es un estándar corporativo que aplican para informar a pasajeros y tripulantes de la situación de cada país, incluso cuando el riesgo potencial está muy latente". "Estos consejos son tan solo una medida preventiva que no hemos tomado únicamente en Barcelona, sino también en otros destinos", explica Costa Cruceros.

Más allá de las recomendaciones de la naviera, el conflicto político catalán ya se ha saldado con el desvío de al menos tres buques del grupo alemán TUI desde el puerto de Barcelona al de Alicante y con un descenso de la visita de los cruceristas a Barcelona, que evitan bajar del barco. Esta reacción afecta directamente a las ventas de los restaurantes y comercios.

