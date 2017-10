Josep González: "Activar el 155 si Puigdemont convoca elecciones sería un gravísimo error"

Presidente de la patronal de mediana y pequeña empresa catalana, Pimec

Josep González, presidente de la patronal de mediana y pequeña empresa catalana, Pimec. Foto: Luis Moreno.

El pánico social y económico que está provocando la fuerte tensión entre Moncloa y el Gobierno de la Generalitat ha acelerado el posicionamiento de las instituciones económicas y patronales catalanas. La Cámara de Comercio de Barcelona o el Cercle de Economía han coincidido en reclamar esta semana a Puigdemont que descarte la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) para evitar que el conflicto se recrudezca y que convoque elecciones.

El presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec, Josep González, también cree que una salida al conflicto catalán la generaría que Puigdemont renunciara a la DUI, convocara elecciones y no se aplicara la activación del artículo 155 de La Constitución. La patronal, no obstante, oficialmente, no se pronuncia.

Usted lleva más de 20 años al frente de Pimec, ¿se imaginaba que llegaríamos a la situación actual, donde se han trasladado fuera cerca de 1.400 empresas?

La verdad es que no. Y creo que tenemos que pedirle a nuestros políticos que sean capaces de encontrar soluciones y no tratar de mostrar quién tiene más fuerza. Para buscar soluciones, tiene que haber diálogo y alcanzar pactos, que es algo que los empresarios estamos acostumbrados a hacer.

¿Cree que todavía más compañías pueden mover su sede social?

Esta semana se han cumplido los datos que dábamos en la encuesta que publicamos el 20 de octubre, que recogía que un 1% de las pymes catalanas, 1.300 empresas, se había trasladado. En la encuesta, asimismo, explicábamos que otro 2% se lo planteaba. Por tanto, el problema no se quedaba cerrado con esos cambios.

Como empresario, ¿cómo ha vivido que compañías históricas catalanas como Codorníu, Sabadell o La Caixa hayan tenido que irse?

Lo hemos visto con preocupación. Cada empresa que ha tomado una decisión de este tipo, que quiere decir que lanza un mensaje de que su nivel de preocupación le obliga a cambiar la sede social y la fiscal, no lo podemos ver con alegría. No obstante, hoy por hoy sólo se han movido sedes sociales o fiscales, que tienen un impacto relativo a efectos económicos y que pudiera tener más repercusión o menos en función de cómo vayan sucediendo las cosas. Pero dentro de cinco años, no lo sé. Es posible que a ese plazo las inversiones puedan plantearse de otra manera.

¿Qué impacto tienen las deslocalizaciones en el empleo?

Si no se han trasladado las plantas, a nivel de empleo, teniendo en cuenta que llevábamos una tendencia de mejora, los efectos y los impactos, si se producen, pueden tardar un tiempo en reflejarse.

Su encuesta señalaba que un 19% de las pymes frenaba inversiones o valoraba hacerlo...

El impacto real lo veremos con el tiempo, pero hay diferencias. Por ejemplo, empresas que cuentan con falta de capacidad productiva, sí están realizando inversiones. Ahora, compañías que piensan en poner en marcha un nuevo producto, pueden optar por congelarlas, porque, ante la hipótesis de que le caigan las ventas, es normal que no lancen otro nuevo producto.

¿Ustedes apoyan que el 'president' descarte la DUI, convoque elecciones y se anule la activación del artículo 155 como han defendido otras entidades en los últimos días?

Hasta ahora no hemos hecho un pronunciamiento tan completo, aunque hemos participado en foros como la Mesa por la Democracia, donde hemos defendido el diálogo. No hablo como Pimec, pero si me pregunta a título particular, creo que las elecciones serían una manera de encontrar una solución para el diálogo.

Como también lo sería que no se aplicase el 155, porque entiendo que esto se va a interpretar como una agresión a Cataluña que difícilmente traerá soluciones, sino que lo que va a hacer es complicar las cosas. Las soluciones hay que tomarlas con la esperanza de que sean duraderas; no parches que dejen la tensión soterrada y que pueda volver a saltar.

¿Piensa que la comparecencia de Carles Puigdemont en el Senado sería algo positivo?

Creo que la intención del presidente de la Generalitat de acudir al Senado es positiva. Es una manera de buscar este diálogo en el que insistimos. No obstante, vemos con cierta preocupación que Madrid valora aplicar el 155 incluso si se convocan elecciones. Creo que, si ya es un error aplicar el 155, esto sería mucho más grave, porque resta argumentos para que la Generalitat convoque elecciones.

Ustedes fueron uno de los convocantes del 'paro de país' del 3-O, ¿pretenden participar en más?

No, fue algo extraordinario, por un hecho puntual, como fue la agresividad de la Guardia Civil y la Policía el 1-O. Si no existe otro hecho de este tipo, Pimec no se cuestiona hacer ahora otro paro. Aquellos días nos encontramos con un problema que nunca habíamos tenido. Nuestra recomendación en la Mesa por la Democracia fue plantear dos horas de paro, pero muchos empresarios nos llamaron para pedir más y entonces optamos por que cada uno lo fijara.

¿No son las movilizaciones y el llamamiento a la desobediencia un problema que crea inseguridad y un mal reclamo para el turismo?

Creo que las manifestaciones en la Diagonal no han generado inseguridad. Siempre han sido festivas y no violentas, aunque desde fuera puedan magnificarse.

