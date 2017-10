330 43

Geoff Cook, CEO de The Meet Group, participará en el Congreso NOAH17 de Londres

24/10/2017 - 14:55

Geoff Cook, CEO de The Meet Group, Inc., participará en la sesión "The Future of Online Dating” (El futuro de las citas online) en el Congreso NOAH17 de Londres, un evento que sirve de plataforma para que las principales figuras de la economía digital se conozcan e interactúen.

“Acabamos de cerrar nuestra tercera adquisición en doce meses con LOVOO, una aplicación de citas líder en Europa y la más descargada en Alemania, Suiza y Austria juntas", afirma Cook. “Estoy encantado de compartir nuestra visión sobre el futuro del sector con los asistentes al congreso. Creemos que el futuro de las citas está en la trasmisión en directo".

Lanzado en 2009, el Congreso NOAH ha crecido hasta convertirse en un evento destacado en Europa con un público diverso de empresarios, inversores, directivos corporativos y periodistas.

Más de dos mil directivos senior se darán cita en Old Billingsgate, Londres, del 2 al 3 de noviembre de 2017, con la misión de conectar entre ellos para impulsar y fomentar el crecimiento en el ecosistema digital europeo.

Cook se unirá a otros ponentes de Parship Elite Group y Elite Singles el 3 de noviembre de 2017, de 12:00 a 12:25 horas.  Más información sobre el Congreso NOAH17 de Londres aquí.

Sobre The Meet Group

The Meet Group (NASDAQ: MEET) es una cartera de aplicaciones para móviles de rápido crecimiento, diseñada para satisfacer la necesidad universal de contacto humano. Nuestras aplicaciones –actualmente, MeetMe®, LOVOO®, Skout®, Tagged® y Hi5®– permiten a usuarios de más de 100 países chatear, compartir fotografías, retransmitir vídeos en directo y comentar temas de interés, y están disponibles para iPhone, iPad y Android en varios idiomas. Al utilizar productos innovadores y una ciencia de datos avanzada, The Meet Group mantiene la participación de sus más de 4,5 millones de usuarios activos diariamente a través del móvil, y genera un número incalculable de conversaciones informales, amistades, citas y matrimonios. The Meet Group ofrece a los anunciantes la oportunidad de llegar a los clientes a nivel global y cuenta con importantes estrategias en la monetización móvil, incluidos productos de suscripción, compras desde aplicaciones y publicidad. The Meet Group tiene oficinas en New Hope, San Francisco, Dresden y Berlín. Para obtener más información, visite themeetgroup.com y síganos en Facebook, Twitter o LinkedIn.

Proyecciones futuras

