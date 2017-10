330 43

'Frenazo' en las reservas del turismo de negocios en Cataluña para 2018

Los empresarios están retrasando las decisiones de compra a la espera de ver qué pasa con el desafío

El desafío independentista liderado por Carles Puigdemont está poniendo en un aprieto al turismo en Cataluña. Los empresarios ya están notando cancelaciones y un frenazo en las reservas del año que viene ante la incertidumbre generada en la Comunidad Autónoma que, a su vez, está sufriendo una fuga de empresas.

Más allá del turismo de placer (la demanda de los viajes del imserso es una de las que más ha caído), el sector privado ya está notando cierta paralización en la organización de ferias y congresos en la Ciudad Condal de cara al año que viene "a la espera de ver qué pasa", aseguró Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott, durante la celebración de la Jornada Empresarial El turismo de negocios y congresos, organizada por elEconomista con la colaboración de Ifema y de la Comunidad de Madrid.

En este punto, Catalán aseguró que parece que "se quiere retrasar un mes la organización del Mobile World Congress", que es uno de los mayores eventos de nuevas tecnologías organizado en la Ciudad Condal. A la espera de una fecha definitiva, el evento está garantizado en principio, puesto que la empresa organizadora tiene firmado un contrato con la Fira de Barcelona hasta 2023.

"Las empresas están congelando la organización de eventos en Cataluña" a la espera de que se solucione el conflicto secesionista y vuelva la normalidad institucional, explicó en este sentido Catalán. Así, si la situación de incertidumbre se alarga en el tiempo y el problema no se soluciona "rápidamente", se verán "caídas en 2018 y, sobre todo, en 2019", ya que los congresos se organizan con mucho tiempo, sentenció.

En esta línea, y aunque Catalán asevera que apenas ha sufrido un 2 por ciento de cancelaciones para el cuarto trimestre de 2017, sí que nota una paralización de las reservas y del negocio de cara al primer trimestre de 2018. "El verdadero problema es la sensación de violencia e inseguridad. Las imágenes del 1-O han hecho mucho daño. Antes de ese día no había habido problemas", sentenció Catalán.

"Soy muy crítico con el Gobierno. La Guardia Civil y la Policía no pintaban nada el 1 de octubre, porque lo que más nos ha perjudicado a nivel internacional son las portadas con la policía repartiendo", concluyó el empresario que, a su vez, quiso reiterar que "no se imagina" una Cataluña independiente. "No va a pasar por mucha bronca que haya, por eso hay que solucionarlo cuanto antes", defendió Catalán, que tiene 18 hoteles en Cataluña y gestiona miles de plazas que dependen muy directamente del negocio de congresos y ferias.

Por su parte, el presidente de la asociación de agencias de viaje Aemav, César Gutiérrez Vidal, reconoció que en las últimas semanas han tenido entre un 15 por ciento y un 20 por ciento de cancelaciones y que "todo está bastante parado" de cara a la primera mitad de 2018. "El turismo es muy miedoso. Nosotros tratamos tanto con particulares como con empresas y sí que hemos notado que algunos segmentos están paralizando sus reservas. Pero no es por boicot. Si alguien está retrasando su viaje es por prudencia", sentenció el empresario durante el coloquio que ha tenido lugar en la recta final de la jornada.

Así, más allá de las cancelaciones, Gutiérrez señala que el principal problema y lo que más preocupa al sector "es que se están paralizando las reservas". "La gente no contrata a la espera de ver lo que pasa. Lo mejor que nos podría pasar es que esto se solucionara lo antes posible, porque lo que va a conseguir es que se vaya retrasando cada vez más y aunque luego se puede recuperar, cuanto más se retrase, más difícil va a ser", sentenció el presidente de la asociación de agencias de viajes, que también ha situado el día del referéndum como la fecha clave en que ha dado comienzo la caída de las reservas.

Las cifras que maneja Aemav son muy similares a las que hizo públicas la asociación empresarial Exceltur, que también habla de caídas en las reservas y cancelaciones del 20 por ciento. Unas magnitudes que a Catalán "le parecen de chiste" ya que confía en que el conflicto no se perpetúe en el tiempo. Así, de alargarse el desafío, el impacto en la economía catalana y, sobre todo, en la Ciudad Condal podría ser muy elevado ya que el turismo es una de sus principales fuentes de ingresos.

En cuanto al futuro de los congresos y la ferias, el director general de Carlson Wagonlit Travel (CWT), Rafael Sueiro, ha considerado que si el conflicto se prolonga, se producirán desvíos de congresos desde Cataluña a otros destinos españoles, tal y como ha sucedido con el Brexit en Reino Unido. "Ante la incertidumbre, las empresas están evitando Londres y llevando sus congresos y sus viajes a otras ciudades de Europa", sentenció el directivo.

La expansión de Ifema

En este sentido, durante la jornada, el público asistente quiso saber si una caída del negocio corporativo en Barcelona beneficiaría directamente a Madrid en la organización de congresos, un sector en el que está muy pujante. Ante esta pregunta, el presidente de Ifema, Clemente González Soler, no quiso pronunciarse, aunque sí que aseguró que quieren "crecer", por lo que siempre están "abiertos a todas las aproximaciones comerciales y de interés que haya por parte de cualquier empresa", aunque "son confidenciales". A su vez, quiso matizar que él es de los que piensan que para crecer "hay que hacer la tarta más grande para todos" y no "comerse el trozo de otro" y recordó su buena relación con la Fira de Barcelona.

Dentro de los planes de crecimiento de Ifema, se encuentra la ampliación de metros cuadrados gestionados para la organización de eventos. Así, González Soler aseguró que el organismo gestionará a partir de enero el Palacio de Congresos Municipal, que ahora está en manos del Ayuntamiento de Madrid, y que ya está trabajando para rehabilitar y explotar el Palacio de Castellana. "Es muy importante para Ifema tener una cabeza de lanza en el centro de Madrid, donde están todos los hoteles y la movilidad es más fácil", aseguró. A su vez, cuenta con un proyecto de ampliación de Ifema en la zona norte de Madrid, donde tienen reservados 450.000 metros cuadrados de terrenos. Dichos terrenos están ya comunicados por debajo de la autovía M-11 con dos túneles, por lo que "hay un proyecto amplio e importante para ser una referencia mundial en celebración de congresos y eventos", declaró Clemente González.

En este sentido, añadió que los centros de convenciones tienen que estar cada vez más conectados, y por ello aseguró, que "habrá grandes hoteles conectados con el nuevo proyecto del norte de Madrid".

Con este plan de crecimiento sobre la mesa, que se incluye en la estrategia a cinco años, busca duplicar las las cifras que ahora maneja. "Pensamos que tendremos un incremento anual acumulado del 12 por ciento hasta que en el año 2022 dupliquemos nuestra cifra de negocio y nos situemos en torno a los 103 millones ", anunció el presidente de Ifema durante la jornada.

No en vano, el turismo de congresos se está erigiendo como uno de los grandes dinamizadores de la economía madrileña y está registrando fuertes crecimientos. En 2017 dejará 2.400 millones de euros y ha creado unos 44.000 puestos de trabajo. Durante el año que viene la factura puede ser aún mayor, ya que está confirmado que en marzo se celebrará la mayor feria de la industria farmacéutica del mundo: la CPhI Worldwide. Según el presidente de Ifema, la feria dejará 300 millones de euros en Madrid y traerá a 23.000 visitantes.

No en vano, tal y como aseguró González Soler, "por cada euro que se factura en el recinto de la feria, se generan 15 euros de impacto en la economía local". "El impacto que se deriva de la convocatoria de Ferias se sitúa entre 10 y 15 veces el valor de la facturación del recinto. Si hablamos de eventos con más proyección internacional, la proyección llega a elevarse por encima de 20 veces la facturación del recinto", sentenció.

Madrid lidera el crecimiento

Aunque el turismo de congresos y viajes corporativos van bien, la directora general de Turismo de Madrid, Marta Blanco Quesada, insiste en que hay que "seguir trabajando" para mejorar la llegada de turistas de negocios, que sobre todo son de fuera de Europa y que son los que más gastan. "Tenemos que seguir por esta senda, incentivando el turismo de calidad y consolidándonos como un destino atractivo y referente a nivel internacional", manifestó la directora general de Turismo.

"La Comunidad de Madrid necesita consolidarse en los rankings mundiales y para ello es preciso trabajar en un producto de conferencias, eventos, congresos y ferias (MICE, por sus siglas en inglés) de gran relevancia por su efecto dinamizador de la economía, su contribución a la reducción de la estacionalidad turística y su capacidad para atraer un perfil de turista de mayor calidad y capacidad de gasto", ha afirmado la directora general de Turismo.

Blanco hizo esta declaración de intenciones después de anunciar que la llegada de turistas extranjeros a Madrid ha crecido un 18,5 por ciento hasta los 4,4 millones y que el gasto medio ha subido a los 1.325 euros, muy por encima de la media nacional de 1.050 euros.

Así, la Comunidad madrileña se vuelve a coronar como la que más crece en llegadas de turistas, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana, con un 15,3 por ciento de alza. Cataluña crece un 8 por ciento. Aún así, es la región que menos turismo extranjero recibe de entre las grandes, ya que no es el principal receptor de visitantes alemanes, británicos o franceses que, sobre todo, van a la costa. La mayor parte del turismo extranjero que viene a Madrid es de fuera de la UE. En concreto, EEUU, que gasta el doble que un turista europeo, supone el 10 por ciento.

A pesar de los esfuerzos, empresarios como Catalán o Gutiérrez, echan en falta una acción conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad para promocionar Madrid fuera de Europa y la creación de una marca única, así como estrategias para poder subir los precios, ya que "España es el país europeo más barato" y dinamizar el fin de semana.

En la jornada también participó Juan Jesús García, head of Industry Affairs de Europa de Amadeus, que destacó la importancia de la digitalización en el mundo de los viajes y del uso de las nuevas tecnologías para conocer las necesidades de los clientes y poder adaptar los productos y los procesos.

