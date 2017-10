Telefónica cerrará la venta de Telxius de forma inminente

Bueno es tener mucho diversificado en telecomunicaciones pero mejor es ser solvente y estar mejor valorada por los mercados accionistas y sobre to clientes que son el pan tuyo de cada día. No hay que ser benevolentes con la competencia porque son eso competencia si tu solo hicieras el esfuerzo de cumplir de ser generosa en según momentos y dar lo mejor al mejor precio las otras no tienen que comerse tendrías al cliente comiendo de tus manos las otras hoy en día no son mejores en nada, anteriormente tenían fibra contenidos pero hoy ya no es así.