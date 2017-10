ACS desconcierta al Gobierno al llevarse Abertis a Alemania

Al 18 (viva europa): mejor en España y si no es en Cataluña mejor, pero en España.



Estás equivocado, los alemanes pagan impuestos no para que tengamos aves etc, sino para ellos mismos y su interés, ya que el dinero que ganan y por tanto sus impuestos los pagamos nosotros (el resto de los europeos) que somos sus clientes, con las compras que les hacemos. Si no les compráramos comerían piedras.



Alemania es rica porque exporta, porque nosotros les compramos sus productos.



Ellos no regalan nada al resto, pagan su parte a la caja común europea y les interesa que el resto tenga poder adquisitivo para seguir comprándoles. Europa es un toma y daca, así de sencillo.