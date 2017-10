Más de la mitad de las grandes empresas catalanas ya se ha ido

Los catetos que aplauden el cambio de sede social olvidan que los impuestos municipales dependen de donde residan los centros de trabajo y eso no se ha trasladado ni uno.



Y es que las personas de escasa cultura económica como el español medio no pueden entender que trasladar un centro de trabajo como puede ser una fábrica no es nada fácil. Las instalaciones y maquinaria no se pueden desmontar tan fácil y en una hipotética independencia necesitarían la autorización de las nuevas autoridades. El conocimiento tampoco es fácilmente trasladable. Los operarios que saben producir son catalanes. En el peor de los casos podrían expropiarse instalaciones y maquinaria y producirse con los operarios actuales bajo la supervisión del govern