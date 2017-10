Antonio Catalán: "Vamos a entrar en Asia, los primeros hoteles estarán en Pekín y Tokio"

"Este año las previsiones son perfectas, pese a que puede haber frenazo"

Antonio Catalán. Foto: Rolando Gil.

Antonio Catalán es uno de esos empresarios sin pelos en la lengua. Para el fundador de la cadena AC Hoteles lo que está pasando en Cataluña no está afectando a la facturación, por el momento, pero le preocupa la salida de esta situación.

Pregunta: ¿Qué previsiones tienen para este ejercicio?

R: Este año las previsiones son perfectas, independientemente de que en Barcelona pueda haber un cierto frenazo. Hay récord de turistas. Aún así les digo a todos los ministros de Turismo que les gusta hablar de récords que está muy bien, pero en Estados Unidos los turistas gastan cinco veces más que los que vienen a España. Aquí el turismo sigue siendo barato.

P: ¿Qué va a pasar con los precios?

R: Creo que deberían de subir y deberíamos aprovechar la coyuntura. En el urbano, España es imbatible. Barcelona tiene un Palacio de Congresos espectacular, la gastronomía... Hay hoteles buenos en cualquier sitio. En turístico se podría aprovechar para hacer una reforma y subir el precio, pero hay mucho hotel individual que está acostumbrado a que los touroperadores les compren el hotel por tres años. Es un negocio muy fácil: ocupación y precio medio.

P: ¿Las plataformas no se convierten en una competencia?

R: Las plataformas, con el número de visitantes que tiene España, caben todas, pero pido que haya seguridad y que se paguen los impuestos en todos los lados. Para lo de AirBnB, que comenzó como economía colaborativa, siempre pongo el ejemplo de mi madre. Una señora bien, administradora del marqués que se iba a San Sebastián y alquilaban una habitación con derecho a cocina en un barrio de segundo nivel, pero ahora se ha convertido ya en un negocio de apartamentos. No es que me preocupe, si tu por edad tienes dos niños estarás más cómodo que en un hotel, así no tienes que estar pendiente de si tus hijos saltan por los sillones. Hay campo para todo el mundo.

P: ¿Qué aperturas tienen previstas?

R: Abrimos un hotel a la semana en el mundo y en España acabamos de abrir el Casino, un cinco estrellas, entre Hortaleza y Gran Vía, en Madrid. Vamos a abrir otro en Palma de Mallorca, otro que hemos empezado en Recoletos frente al edificio de los Espejos, otro en Barcelona y estamos tocando alguna cosa más, pero el crecimiento ya viene de todos los países. Estamos en toda Europa y Latinoamérica y ahora empezamos en Asia. Hemos firmado los tres o cuatro primeros. Aquí estás peleando por un hotel de 80 habitaciones y allí abres uno de 500. Es otro mundo.

P: ¿En qué países?

R: Vamos a estar en Pekín (China) y en Tokio (Japón). Ahora mismo estamos abriendo un hotel en Jerusalén. Marriott tiene 600 personas para desarrollo buscando hoteles para todas sus marcas. AC Hoteles es la primera que una compañía americana ha llevado a EEUU y es muy flexible. Podemos tener un hotel de 900 habitaciones y uno de 80.

P: Si hay lío en la Ciudad Condal estos días, ¿puede llegar a afectar a la marca Barcelona?

R: Lo que penaliza el turismo es el terrorismo. Lo que pasó el día 1 de octubre fue de lo más desafortunado.

P: ¿Y si siguen las movilizaciones?

R: Creo que las movilizaciones no perjudican, incluso le dan un cierto ambiente a los turistas siempre y cuando sean pacíficas. En Barcelona llevamos un montón de años con la Diada y nunca ha habido problema.

P: ¿Y si Cataluña fuese república?

R: Al turismo sería a lo que menos le afectaría. No tendría problema, pero es una hipótesis absolutamente imposible en mi opinión. El turismo busca seguridad. Llevamos dos años de récord en Barcelona. No importa si está Puigdemont o si está la CUP, lo que penaliza es el terrorismo. Por culpa de las imágenes que se vieron de España, a mí me llamaron desde EEUU, la presidenta de Marriott en Europa para ver qué pasa. Al final, solo había tres puntos concretos, no hay muchas cosas más que pasaron allí. De momento, lo más preocupante es el famoso congreso que hay de móviles, el más importante del mundo, en febrero y que hay contrato hasta 2023. Confío en que esto no dure tres meses.

P: El Gobierno aplicará el artículo 155, ¿dará tranquilidad?

R: A este Gobierno le falta bastante inteligencia emocional, aunque para los libros son sobresalientes y excelentes opositores. Habría que tomarlo con cuidado. Aplicar con un cierto orden y no ir a saco. No me gustaría una Cataluña perdedora. El Gobierno de Cataluña es parte importante. No me imagino siendo catalán fuera de España en una república que es un canto al sol, ni tampoco me imagino una España sin Cataluña. En ese aspecto, lo que está planteando ahora Pedro Sánchez no sé hasta donde puede llegar, pero la Constitución debe tener cierto movimiento.

P: ¿Madrid puede llegar a competir como marca con Cataluña? ¿La imagen está mejorando?

R: Barcelona está consolidada por su gastronomía, su clima y la conectividad. Turismo Barcelona ha sido la clave. Creamos una sociedad en la que estamos los hoteleros, pero que el artífice fue Juan Gaspart y creo que se le debe mucho, aunque nadie se lo reconoce, pero yo sí se lo reconozco. Madrid está subiendo. A la alcaldesa yo sinceramente la veo bien, otra cosa es el equipo que tiene. Ella me parece que tiene sentido común. La presidenta de la Comunidad lo tiene también, claro. Y hay más cooperación.

