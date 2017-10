330 43

The Meet Group anuncia la formalización de la adquisición de Lovoo

20/10/2017 - 14:55

The Meet Group, Inc. (NASDAQ: MEET), líder del mercado público en el espacio de encuentros para móviles, ha formalizado su adquisición de Lovoo GmbH. La aplicación LOVOO es la aplicación de citas más descargada en Alemania, Suiza y Austria combinadas.

The Meet Group espera que esta compra continúe el impulso de su misión de satisfacer la necesidad universal de contacto humano a través de la innovación, adquisición y creación de la mayor cartera móvil de marcas para conocer a nuevas personas.

Se prevé que la adquisición amplíe la presencia global de The Meet Group, aumente la dimensión y rentabilidad de la empresa, y diversifique su modelo de negocio añadiendo la experiencia en la suscripción y la compra desde aplicaciones.

“LOVOO es nuestra tercera adquisición estratégica en los últimos 12 meses y esperamos potenciar el crecimiento de nuestra empresa combinada”, ha declarado Geoff Cook, Consejero Delegado de The Meet Group. “Nuestro plan es seguir centrándonos en innovar productos que aumenten la participación en toda nuestra cartera de marcas, incluida la retransmisión de vídeos en directo (livestreaming) y los regalos desde aplicaciones. El enfoque en la suscripción y el gran público europeo de LOVOO nos proporcionan mayores ingresos y una diversificación geográfica más amplia, por eso estamos encantados de incorporarlos a la cartera”.

Con relación a la formalización de la adquisición, The Meet Group ha adjudicado acciones restringidas que representan un total de 534.500 acciones del capital suscrito a 97 empleados de Lovoo como incentivo laboral. Cada acción restringida adjudicada confiere un tercio anual durante un periodo de adquisición de tres años. La adquisición está sujeta a que el empleo continúe. Las adjudicaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa, incluida una mayoría de sus consejeros independientes, y se han realizado de conformidad con la Norma de Cotización en NASDAQ 5635(c)(4).

Notificación de transmisión de audio vía web (webcast) y teleconferencia sobre los resultados

The Meet Group celebrará una teleconferencia el miércoles, 1 de noviembre de 2017 a las 8:30 hora del Este, para comentar los detalles y responder preguntas sobre los resultados financieros de la empresa en el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2017.

Los resultados financieros de The Meet Group se publicarán en una nota de prensa antes de la apertura del mercado el 1 de noviembre y de la propia conferencia, que contará con la participación del Consejero Delegado de The Meet Group, Geoff Cook, y el Director Financiero, David Clark.

    Qué:   Teleconferencia sobre los resultados financieros del tercer trimestre de 2017 de The Meet Group  Cuándo:   Miércoles, 1 de noviembre, a las 8:30 hora del Este (5:30 hora del Pacífico)  Número de teléfono:   800-441-0022 (EE. UU. y Canadá)    719-457-2627 (Internacional)    Contraseña de participante: 9957559  Transmisión vía web (webcast):   Para acceder a la transmisión vía web en directo y en diferido, visite la sección de relaciones del inversor del sitio web de inversores de The Meet Group en http://www.themeetgroup.com.  Reproducción de la conferencia:   La reproducción telefónica de la conferencia estará disponible aproximadamente dos horas después del final de la misma, hasta las 11:30 hora del Este del miércoles, 8 de noviembre de 2017. Para acceder a la información telefónica de la reproducción, haga clic aquí.    Â

Sobre The Meet Group

The Meet Group (NASDAQ: MEET) es una cartera de aplicaciones para móviles de rápido crecimiento, diseñada para satisfacer la necesidad universal de contacto humano. Nuestras aplicaciones –actualmente, MeetMe®, LOVOO®, Skout®, Tagged® y Hi5®– permiten a usuarios de más de 100 países chatear, compartir fotografías, retransmitir vídeos en directo y comentar temas de interés, y están disponibles para iPhone, iPad y Android en varios idiomas. Al utilizar productos innovadores y una ciencia de datos avanzada, The Meet Group mantiene la participación de sus más de 4,5 millones de usuarios activos diariamente a través del móvil, y genera un número incalculable de conversaciones informales, amistades, citas y matrimonios. The Meet Group ofrece a los anunciantes la oportunidad de llegar a los clientes a nivel global y cuenta con importantes estrategias en la monetización móvil, incluidos productos de suscripción, compras desde aplicaciones y publicidad. The Meet Group tiene oficinas en New Hope, San Francisco, Dresden y Berlín. Para obtener más información, visite themeetgroup.com y síganos en Facebook, Twitter o LinkedIn.

Proyecciones futuras

Determinadas declaraciones en esta nota de prensa son proyecciones futuras con arreglo a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluido si la adquisición de LOVOO continuará el impulso de nuestra misión para satisfacer la necesidad universal de contacto humano a través de la innovación, adquisición y creación de la mayor cartera móvil de marcas para conocer a nuevas personas; si la adquisición ampliará nuestra presencia global, aumentará nuestra dimensión y rentabilidad y diversificará nuestro modelo de negocio añadiendo la experiencia en la suscripción y compra desde aplicaciones; si continuaremos centrándonos en innovar productos que aumenten la participación en toda nuestra cartera de marcas, incluida la retransmisión de vídeos en directo (livestreaming) y los regalos desde aplicaciones; y si el enfoque en la suscripción y el gran público europeo de LOVOO nos proporcionarán mayores ingresos y una diversificación geográfica más amplia. Todas las declaraciones que no sean las referentes a hechos históricos incluidas en este documento son proyecciones futuras. Las palabras “creer”, “poder”, “calcular”, “continuar”, “prever”, “pretender”, “debería”, “planificar”, “podría”, “objetivo”, “posible”, “predecir”, “es probable”, “esperar” y expresiones similares (cuando guarden relación con nosotros) tienen la intención de identificar proyecciones futuras. Hemos basado en gran medida estas proyecciones futuras en nuestras expectativas y previsiones actuales sobre las tendencias financieras y eventos futuros que creemos que pueden afectar a nuestra situación financiera, resultados de las operaciones, estrategia empresarial y necesidades financieras. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran de aquellos en las proyecciones futuras incluyen el riesgo de que nuestras aplicaciones no funcionen fácilmente (o no del modo previsto), el riesgo de que no lancemos las actualizaciones y características adicionales previstas, el riesgo de que acontecimientos imprevistos afecten a la funcionalidad de nuestras aplicaciones con sistemas operativos generalizados para móviles, cualquier cambio en dichos sistemas operativos que deteriore la funcionalidad de nuestras aplicaciones para móviles, y otros sucesos inesperados que podrían afectar negativamente al uso en los dispositivos móviles. Puede encontrarse más información sobre nuestros factores de riesgo en nuestras presentaciones a la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”, por sus siglas en inglés), incluido el Modelo 10-K del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 presentado a la SEC el 9 de marzo de 2017, nuestro Informe Trimestral sobre el Modelo 10-Q del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2017 y presentado a la SEC el 10 de mayo de 2017, y el Modelo 8-K presentado a la SEC el 20 de septiembre de 2017. Las proyecciones futuras que realizamos en este documento hacen referencia únicamente desde la fecha de las mismas. Cada cierto tiempo, pueden surgir factores o eventos que podrían hacer que los resultados reales difieran, por lo que no nos es posible preverlos todos. No asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna proyección futura, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo cuando la legislación lo exija.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

