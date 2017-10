Cementos Molins traslada su sede social a Madrid

No hace falta ser un lince económico para reconocer que si declaran la independencia las empresas no tendrán crédito para funcionar, salvo que se sitúen en territorio UE por aquella insignificancia de la "seguridad jurídica". E incluso cabe que les estén cancelando las pólizas de crédito existente. Y no por bancos españoles por los de toda la vida Caixa,y Sabadell.