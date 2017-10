Junqueras cancela la reunión con las multinacionales prevista para hoy

A nadie le importa un pepino que las 832 zapaterías catalanas no cambien su sede. No engañemos con las estadísticas. De las empresas más importantes del Ibex35 se han ido todas menos una (por su monopolio de hemoderivados en España y Europa). Ya hablamos en total de unas 1.300 pymes y cada día unas 175 más. De acuerdo, casi todas las carnicerías no querrán o podrán cambiar su sede fiscal, pero no se puede valorar por número de empresas, sino por tamaño.



Junqueras una vez más engañando a los catalanes para que no le culpen como máximo responsable del éxodo empresarial