Una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirán una fractura por osteoporosis, alerta una experta de UCB

20/10/2017 - 11:51

La osteoporosis produce una fractura en una de cada tres mujeres y en uno de cada cinco hombres mayores de 50 años, lo que puede traducirse en dolor crónico, discapacidad grave o incremento de la mortalidad, según señala, en el Día Mundial de la Osteoporosis, la directora del Departamento óseo y vicepresidenta de UCB, Pascale Richetta.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Más de 200 millones de personas en todo el mundo padecen esta patología, que, se calcula, produce una fractura cada tres segundos debido a la pérdida progresiva de masa ósea. A pesar de ello, solo a un 20 por ciento de las personas que han sufrido una fractura por osteoporosis se les diagnostica esta enfermedad.

Tras una fractura de cadera, el 40 por ciento de las personas no es capaz de caminar de manera independiente y un 80 por ciento no puede realizar actividades cotidianas como ir a la compra de forma autónoma, según el estudio 'The Global Burden of Osteoporosis. A Factsheet', realizado por la International Osteoporosis Foundation (IOF)

Por ello, la IOF ha lanzado el Acta Mundial de los Pacientes, secundada por UCB (UCB.BR ) una acción orientada a reclamar el derecho a una evaluación precisa y oportuna del riesgo de fractura, al diagnóstico y al apoyo de los profesionales sanitarios.

